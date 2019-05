Internazionale beloont Skriniar met nieuw contract

Milan Skriniar heeft een nieuw contract ondertekend bij Internazionale. De verdediger is nu tot medio 2023 verbonden aan de club uit Milaan.

De 24-jarige Skriniar is bezig aan een sterk seizoen bij Inter. Hij kwam 44 keer in actie in alle competities en als gevolg van zijn goede spel werd de Slowaak al gelinkt aan . In onderstaand interview met Goal en DAZN zei Skriniar niet te weten van die Spaanse interesse en sprak hij de wens uit om langer bij Inter te blijven.



Het team van Luciano Spalletti kent een wisselvallig seizoen, dat zonder prijzen zal worden afgesloten. In de presteert Inter echter vrij constant. Met nog twee duels te gaan heeft de huidige nummer drie van de ranglijst goede papieren om de groepsfase van de te halen. De verschillen met Atalanta (een punt), en (vier punten) zijn echter klein.



Aanstaande zondag spelen de Nerazzurri een lastige uitwedstrijd tegen , de nummer twee van de ranglijst. Een week later wordt het seizoen afgesloten met een thuiswedstrijd tegen , dat in degradatienood verkeert. Milan Skriniar werd door Inter in de zomer van 2017 overgenomen van . Een jaar later kreeg de Slowaak gezelschap van Stefan de Vrij.