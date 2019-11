Interlandswitch definitief van de baan met basisplaats in Johan Cruijff ArenA

Patrick van Aanholt speelt dinsdagavond tegen Estland zijn eerste officiële interland voor het Nederlands elftal.

De negen voorgaande interlands die de linksback speelde betroffen alle oefenduels, waardoor Van Aanholt in theorie nog had kunnen switchen naar nationale ploeg van Curaçao. Door die optie kan met zijn basisplaats in de Johan Cruijff ArenA nu echter definitief een streep.

Van Aanholt debuteerde in november 2013 als speler van voor Oranje in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Colombia.

Lees beneden verder

Hij mocht daarna nog achtmaal opdraven als international, maar deed dat nooit in een officiële wedstrijd. Remko Bicentini liet in mei van dit jaar weten dat de deur bij Curaçao altijd open zou staan voor Van Aanholt.

"Patrick van Aanholt zit bij mij in de koker. Zes jaar houdt hij zich al staande in de Premier League. Ik houd ze voor: dit is het moment om voor Curaçao te kiezen. Als je dat doet, dan zal je merken dat je binnenkomt bij familie. Dat je één van ons bent", zo liet de bondscoach van Curaçao een halfjaar geleden weten aan de Gelderlander .

Van Aanholt heeft vanavond in het EK-kwalificatieduel van Oranje met Estland echter een basisplaats gekregen van Koeman, waardoor het voor de verdediger van dus niet langer mogelijk is om te switchen.