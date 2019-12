Interlands lonken voor opgebloeide Dessers: "Ik ben er nog nooit geweest"

Cyriel Dessers behoort dit seizoen tot de meest beslissende voetballers van de Eredivisie.

De aanvaller van is met elf doelpunten topscorer van de Nederlandse competitie en daarnaast bereidde hij ook nog eens vijf andere doelpunten voor.

Qua doelpunten én assists moet de aanvaller uit België alleen Dusan Tadic voorrang verlenen: vijf doelpunten en twaalf assists. "Dat ik tussen spelers als Tadic, Hakim Ziyech of Myron Boadu sta is uitzonderlijk."

"Het zijn allemaal internationals en als je ze wil kopen heb je als club veertig of zelfs vijftig miljoen euro nodig. Dan is het wel straf dat Cyriel Dessers uit Belgisch Limburg daar tussen staat", vertelt Dessers dinsdag aan Sporza. "Ik wil graag zo lang mogelijk in dit lijstje blijven staan."

Een voetballer die uitblinkt in het buitenland, wordt makkelijker gelinkt aan het nationale elftal van België, maar Dessers is nuchter genoeg om te beseffen dat het in de huidige generatie niet voldoende is om topschutter van Nederland te zijn.

Een oproep uit Nigeria, het land van zijn moeder, lijkt op dit moment realistischer. "Er is al contact geweest met de Nigeriaanse bond. Na de wedstrijd tegen heeft de assistent van Nigeria mij een berichtje gestuurd dat ik goed bezig was", verzekert Dessers.

"Maar ook dat wordt niet simpel. Er zijn wereldwijd 300 miljoen Nigerianen. Ik ben nog nooit in Nigeria geweest, ook omdat de politieke situatie de laatste jaren niet zo rustig was. Het laatste jaar is het pas iets beter."



"Ik wil er wel graag naartoe en het zou dubbel zo fijn zijn om dat te doen om te voetballen. Al is het maar om een oefeninterland te spelen tegen Madagascar of Mauritius."

De 24-jarige Dessers kwam nimmer voor een vertegenwoordigend elftal van België uit.