Interlanddebuut Orkun Kökcu valt ondanks assist in duigen

Orkun Kökcu zal met gemengde gevoelens terugkijken op zijn interlanddebuut voor Turkije Onder-21.

De middenvelder van was vrijdagavond basisspeler in het EK-kwalificatieduel met Engeland, maar kon een nederlaag niet voorkomen, ondanks een assist: 2-3. Turkije staat na vier duels met vier punten op een tweede plaats in Groep 3; Engeland komt op drie punten na één wedstrijd.

Kökcu kon net als -aanvaller Halil Dervisoglu rekenen op een basisplaats en was in de 51ste minuut belangrijk voor Turkije, door een assist af te leveren. De Feyenoorder legde de bal uit een hoekschop neer bij de eerste paal, waar Mert Müldür met het hoofd kon scoren. Het betekende de 2-1, nadat beide teams in de eerste helft één keer tot scoren waren gekomen.

Eddie Nketiah had na vier minuten voetballen de score geopend namens Engeland, waarna Dogukan Sinik halverwege de eerste helft de gelijkmaker verzorgde. Turkije leek na de assist van Kökcu op Müldür af te stevenen op een overwinning, maar in het laatste kwartier wist Engeland de zege toch nog uit het vuur te trekken, dankzij doelpunten van Reiss Nelson en Nketiah. Zowel Nelson als Nketiah is overigens afkomstig uit de jeugdopleiding van .