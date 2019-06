Interesse Ajax in Quincy Promes is 'serieus': "Voor de rechterkant"

Ajax heeft serieuze interesse in Quincy Promes, zo bevestigt Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf.

De aanvaller annex vleugelverdediger van werd de afgelopen weken regelmatig aan gelinkt en volgens Driessen is dat niet zonder reden. "Dat is wel serieus", zei hij donderdagavond bij FOX Sports .

Directeur spelerszaken Marc Overmars houdt de komende transferperiode rekening met de verkoop van meerdere spelers. In de zoektocht naar vervangers kijkt Ajax rond bij spelers van het . De Amsterdammers willen niet te veel afhankelijk worden van buitenlandse spelers. Promes pas derhalve perfect in het plaatje. SPORT meldde deze week al dat Ajax interesse had, maar schreef dat de afkoopsom van 150 miljoen euro in het contract van de aanvaller een eventuele transfer kan bemoeilijken.



"Promes zou dan voor de rechterkant gehaald worden", aldus Driessen. "Iedereen bij Oranje wordt ook genoemd en geanalyseerd bij Ajax, omdat het dus Nederlanders zijn." De aanwezigheid van Erik ten Hag bij Ajax kan in het voordeel werken met oog op een transfer. Promes en de trainer werkten samen bij en de Oranje-international liet onlangs nog weten een goede klik te hebben met de coach. De 27-jarige Promes werd in de zomer van vorig jaar voor twintig miljoen euro door Sevilla overgenomen van Spartak Moskou. De aanvaller wordt in Spanje ingezet als opkomende vleugelverdediger en hij heeft reeds aangegeven niet nog een seizoen die rol te willen vervullen.



Behalve Promes is ook Martin Ödegaard nog altijd in beeld bij Ajax. Hij staat onder contract bij en behalve Ajax heeft ook interesse. Volgens Driessen geeft Ajax de komst van het Noorse talent niet op. "Als ze hem kunnen krijgen, dan nemen ze hem." Ook Steven Bergwijn is nog altijd in beeld bij Overmars. "Het is niet van de baan, maar gaat het wel heel moeilijk maken. Ajax heeft niet nog vijf talenten klaar staan van het kaliber Frenkie de Jong", vult Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad aan.