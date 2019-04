Inter wint van laagvlieger en heeft CL-plek stevig in handen

Internazionale heeft op bezoek bij laagvlieger Frosinone geen fout gemaakt en doet daarmee uitstekende zaken op de Italiaanse ranglijst.

I Nerazzurri waren met 1-3 te sterk voor de nummer voorlaatst van de , door doelpunten van Radja Nainggolan, Ivan Perisic en Matías Vecino. Inter kwam in de eerste helft op een 0-2 voorsprong, maar zag die comfortabele marge in de tweede helft nog in gevaar komen.

Doordat en eerder dit weekeinde wisten te winnen, kon op bezoek bij laagvlieger een zege gebruiken om de derde plaats in de Serie A stevig in handen te houden. I Nerazzurri kenden een uitstekende start in het Stadio Benito Stirpe, want al na negentien minuten stond een voorsprong op het scorebord. Danilo D'Ambrosio bereikte Radja Nainggolan met een afgemeten voorzet, waarna de Belgische middenvelder met het hoofd de openingstreffer aantekende.

Acht minuten voor rust werd Inter verder op weg geholpen door Frosinone. Raman Chibsah werkte Milan Skriniar in het strafschopgebied naar de grond, waarna Ivan Perisic vanaf elf meter de 0-2 tegen de touwen schoot. Doordat er voor rust al een comfortabele marge op het scorebord stond, leken de bezoekers op weg naar een gemakkelijke zege op de nummer voorlaatst van de Serie A. Een kwartier na rust maakte Inter het zichzelf toch nog moeilijk op bezoek bij Frosinone.

Daniel Ciofani legde de bal terug op Francesco Cassata, die vanaf de rand van het strafschopgebied via Inter-doelman Samir Handanovic raak schoot: 1-2. Via Mauro Icardi kreeg de formatie van trainer Luciano Spalletti nog een grote mogelijkheid om met een grotere score terug te keren naar Milaan en uiteindelijk bepaalde Vecino de eindstand op 1-3. De voorsprong van Inter op nummer vier AC Milan bedraagt momenteel vijf punten, waardoor i Nerazzurri een virtueel -ticket stevig in handen hebben.