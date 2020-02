Inter wint in volledig leeg stadion; De Jong en Sevilla schrikken in minuut 86

Internazionale heeft zich donderdagavond voor de achtste finales van de Europa League geplaatst.

In een compleet leeg Giuseppe Meazza, waar in verband met het Corona-virus ook geen fotografen en journalisten welkom waren, zegevierde het team van Antonio Conte over Ludogorets, een week na de 0-2 zege op Bulgaarse bodem.

kwalificeerde zich op basis van het 1-1 gelijkspel van vorige week: het weerzien met CFR Cluj in Spanje eindigde doelpuntloos. Shakhtar Donetsk kreeg op de knieëen: een week na de 2-1 zege volgde een knappe 3-3 op Portugese bodem.

- Ludogorets 2-1

De eerste kansen waren voor Inter. Plamen Iliev kwam in een één-tegen-één-situatie met Romelu Lukaku als winnaar uit de strijd en ook pogingen van Christian Eriksen en Alexis Sánchez boden geen soelaas.

Slecht verdedigen leidde de verrassende 0-1 van Ludogorets in. Diego Godin kon een voorzet vanaf rechts niet goed verwerken, waarna Cauly Souza sterker was en via de onderkant van de lat raak schoot. In het laatste kwartier voor rust zorgde Inter voor de ommekeer.

Cristiano Biraghi ontving de bal van Eriksen en zijn van richting veranderde voorzet annex schot belandde vanuit een moeilijke hoek in het doel: 1-1. In de extra tijd viel de tweede treffer van i Nerazzurri. Iliev keerde een kopbal van Lukaku met zijn voeten, maar de rebound ging via het hoofd van de Belg alsnog tegen de touwen.

Ludogorets kwam zeven minuten na rust goed weg toen een schot van Alexis op de rand van het strafschopgebied op de lat uiteenspatte. Lukaku kreeg zijn hoofd net niet tegen een voorzet van Victor Moses en een bekeken schot van de Belg werd door Iliev tegen het aluminium gewerkt.

Toch was ook Inter niet altijd bij de les. Daniele Padelli redde met één hand op een inzet van invaller Jakub Swierczok, terwijl een heerlijke inzet van Mavis Tchibota het aluminium schampte.

Sevilla - CFR Cluj 0-0

De ploeg van Lopetegui was in de eerste helft superieur aan de bezoekers, behoudens de laatste vijf minuten. Daarin kreeg Cluj de grootste kansen. Yassine Bounou moest in actie komen op pogingen van Ciprian Deac en Alexandru Paun, terwijl een kopbal van Kévin Boli net naast ging.

Hoewel Sevilla in de eerste veertig minuten de betere indruk maakte, slaagde men er niet in om afstand te nemen. De beste kans was voor Lucas Ocampos. Na een goede actie van Luuk de Jong, inclusief een panna bij Andrei Burca, ging het schot van de Argentijn via Fernando slecht millimeters naast.

Hoewel het doelgebied van Giedrius Arlauskis daarna nog enkele keren werd omsingeld, leverde dat geen openingstreffer op. Het bezoek uit Roemenië startte gedreven aan de tweede helft en kwam steeds dichter bij het doel van Bounou.

Lopetegui was er niet helemaal gerust op en voerde enkele veranderingen door: Joan Jordán maakte plaats voor Ever Banega en niet veel later werd de niet okselfrisse Suso vervangen door Nolito.

Sevilla kwam beter in de wedstrijd, maar écht gevaarlijk werd de thuisploeg niet en in de 86e minuut kwam men toch goed weg. Een doelpunt van Paun, na een fout van Bounou, werd uiteindelijk door de VAR ongeldig verklaard in verband met een handsbal van Lacina Traoré.

Daarna ontving Mihai Bordeianu ook nog eens zijn tweede gele kaart. Ook in de zes minuten extra tijd viel er geen enkel doelpunt.

Benfica - Shakhtar Donetsk 3-3

Na nog geen negen minuten tekende Pizzi op fraaie wijze voor de 1-0. De aanvaller mocht op links richting het strafschopgebied oprukken, waarna hij de bal met rechts uiterst kunstig in de verre hoek mikte.

Dik twee minuten later verscheen de gelijkmaker echter al op het scorebord toen Rúben Dias een pass van Marcos António van dichtbij binnengleed: 1-1. De verdediger maakte zijn ongelukkige misstap echter goed door negen minuten voor rust een voorzet van Pizzi binnen te koppen: 2-1.



De start van de tweede helft in Lissabon mocht er zijn. Al na twee minuten strafte uiteindelijk Rafa Silva een mislukte pass op de doelman af, al sloeg Shakhtar twee minuten later ook toe. Na een corner van Taison vanaf links kopte Taras Stepanenko de 3-2 tegen de touwen.

Een hard gelag voor Benfica, dat twintig minuten voor tijd de genadeklap kreeg uitgedeeld. Alan Patrick schoot de bal in het strafschopgebied via een stuit op de grond in de linkerhoek en dat was tevens het laatste wapenfeit.