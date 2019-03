'Inter wil stokje steken voor deal van 25 miljoen tussen Everton en Barça'

Everton haalde André Gomes afgelopen zomer op huurbasis naar Engeland en de middenvelder maakt vooralsnog een prima indruk op Goodison Park.

Trainer Marco Silva en technisch directeur Marcel Brands zijn dan ook tevreden over de verrichtingen van de Portugees en ze hebben volgens Sport besloten een poging te wagen om Gomes definitief in te lijven.



De Spaanse sportkrant meldt donderdag dat the Toffees een paar weken geleden al om de tafel hebben gezeten met het management van de 25-jarige Gomes. zou toen hebben aangegeven de Europees kampioen definitief in te willen lijven voor een bedrag van om en nabij de 25 miljoen euro. zou eveneens tevreden zijn als er een dergelijke som op tafel komt voor de overbodige middenvelder.



Everton is echter niet de enige gegadigde. is naar verluidt eveneens onder de indruk van de verrichtingen van Gomes in de Premier League en i Nerazzurri zouden er bij het kamp-Gomes op aan hebben gedrongen om beslissingen over zijn toekomst voorlopig uit te stellen. Inter kan echter alleen toeslaan als het zich weet te verzekeren van -voetbal voor aankomend seizoen, waardoor er wellicht pas aan het einde van het seizoen duidelijkheid komt over de financiële mogelijkheden van de Milanezen.



Everton wil deze mogelijke complicaties voor zijn door de deal zo snel mogelijk af te ronden. De kans dat Gomes, die bij Barcelona nog vastligt tot medio 2021, nog terugkeert naar het Camp Nou lijkt hoe dan ook verwaarloosbaar. De Catalanen betaalden bijna drie jaar geleden 37 miljoen euro voor de 29-voudig international, maar hij slaagde er nooit in om uit te groeien tot een vaste waarde. In totaal kwam Gomes tot 78 optredens in het blaugrana en was hij goed voor drie goals en vier assists.