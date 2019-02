Inter-voorzitter: "Icardi naar Juve? Onmogelijk"

Steven Zhang, de 27-jarige voorzitter van Internazionale, stelt dat de club niet van plan is om Mauro Icardi aan Juventus te verkopen.

Icardi moest vorige week zijn aanvoerdersband bij Inter inleveren en hij hoorde vervolgens ook niet bij de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel met Rapid Wien. De Argentijn is al geruime tijd met zijn club in onderhandeling over een nieuw contract. Icardi eist echter een veel hoger salaris dan Inter hem wil bieden.



Juventus-directeur Fabio Paratici gaf de afgelopen dagen toe dat de Italiaanse kampioen afgelopen zomer interesse in Icardi toonde. Hij suggereerde dat Juve mogelijk bij Inter zou aankloppen als de topschutter weg wil uit Milaan. Volgens Zhang kan de Oude Dame dat dus net zo goed niet doen.



"Zeg nooit nooit, maar in dit specifieke geval is het onmogelijk dat Icardi een overstap maakt naar Juventus", zei Zhang bij een vergadering van aandeelhouders. "Er is vorige week heel veel over gesproken en wat ons betreft is er genoeg over gezegd. We onderhandelen met Mauro over een nieuw contract."



Mauro Icardi is bij Inter aan zijn zesde seizoen bezig. In de Serie A scoorde de 25-jarige aanvaller deze jaargang negen keer. In totaal staat de teller op 122 treffers in 210 officiële duels van de Nerazzurri, waar zijn huidige contract in de zomer van 2021 afloopt.