'Inter pakt door en haalt ook Dzeko'

Romelu Lukaku is mogelijk niet de enige spits die deze zomer naar Internazionale komt. Edin Dzeko moet de volgende aanwinst worden.

Inter betaalde 65 miljoen euro om Lukaku weg te halen bij en volgens La Gazzetta dello Sport is er nog geld over voor Dzeko. De Bosnische spits van zou twintig miljoen plus aanvullende bonussen moeten kosten. De krant schrijft dat Dzeko onlangs bij de Romeinse clubleiding een transferverzoek heeft ingediend.

AS Roma speelt zondag een oefenwedstrijd tegen en het lijkt onwaarschijnlijk dat Dzeko dan in actie komt. De aanvaller zou namelijk geen deel willen uitmaken van de wedstrijdselectie. Inter en Roma onderhandelen al enige tijd over een transfer en nu zou een akkoord dus dichtbij zijn.

De komst van Lukaku en mogelijk Dzeko betekent dat Mauro Icardi wellicht vertrekt. De Argentijn is zijn rugnummer 9 al kwijtgeraakt aan de Belgische nieuweling. Bovendien heeft Icardi al maanden een conflict met de clubleiding.

Edin Dzeko speelt sinds medio 2015 voor AS Roma. In zijn eerste seizoen werd de 33-jarige topschutter nog gehuurd van . In vier jaar tijd scoorde Dzeko 87 keer in 179 officiële duels van de Giallorossi.

Dzeko veroverde in het seizoen 2016/17 de topscorertitel in de met 29 treffers. Eerder werd hij namens ook al topscorer van de met 22 goals in 2009/10.