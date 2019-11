Inter ontvangt kogelbrief; Elisabetta Muscarello spreekt van 'hoax'

De berichtgeving uit Italië over een kogelbrief aan het adres van Antonio Conte blijkt niet volledig te kloppen.

De Corriere della Sera schreef dat de trainer van thuis een dreigbrief met een kogel kreeg afgeleverd, maar zijn vrouw Elisabetta Muscarello noemt dat verhaal op sociale media een 'hoax'.

Ondertussen bevestigt Inter dat op het clubcomplex een kogelbrief is afgeleverd, maar dat die niet geadresseerd was aan Conte. In een statement op de clubsite verschaft Inter duidelijkheid over wat er precies is gebeurd.

"Naar aanleiding van het nieuws dat vandaag is gepubliceerd, wil Inter duidelijk maken dat Antonio Conte niet persoonlijk een dreigbrief heeft ontvangen. Hij heeft dan ook geen aangifte gedaan."

"De club ontving de brief en zocht, zoals gebruikelijk in dit soort situaties, contact met de autoriteiten." Inter schrijft niets over de bewaking die Conte persoonlijk zou hebben.

Lees beneden verder

Italiaanse media meldden dat het huis van Conte bewaakt zou worden. Bovendien gaat Inter de camerabewaking rondom het trainingscomplex intensiveren door meer camera's te installeren, zo luidde de berichtgeving.

Ook zouden CCTV-camera's opgehangen worden op de route tussen het trainingscomplex en de woning van Conte, maar het is niet duidelijk of dat wel klopt.

De autoriteiten doen onderzoek naar de herkomst van de brief.