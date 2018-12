Inter-fan doodgereden door busje van aanhang Napoli bij bizarre confrontatie

Vóór de wedstrijd tussen Internazionale en Napoli (1-0) vonden er buiten het stadion ongeregeldheden plaats. Één fan overleefde dat uiteindelijk niet.

Naast het bericht dat een fan van Napoli door supporters van Inter vier keer is gestoken met een mes, kwam ook het verhaal naar buiten dat een fan van Inter geraakt is door een bus van de aanhang van Napoli. De aanklager van de Italiaanse voetbalbond bevestigt dit verhaal.

De fan in kwestie moest na het incident meteen onder het mes, maar men kon niet voorkomen dat de 35-jarige supporter aan de verwondingen overleed. De aanklager vertelt dat de bus werd aangevallen door circa honderd leden van de harde kern van Inter. "Ze vielen de bus aan met metalen staven. Een wilde ontsnappingspoging volgde, met de botsing als resultaat", zegt Giuseppe Pecoraro.



Het 35-jarige slachtoffer had overigens een gebiedsverbod, mocht geen sportevenementen bijwonen en had een crimineel verleden. Marcello Cardona, de baas van de politie in Milaan, is geschrokken van al het buitensporige geweld. "Er waren meer dan honderd ultra's van Inter betrokken bij verschillende confrontaties", zo weet hij te melden.



"Dit waren zeer serieuze incidenten, dus ik vraag de autoriteiten om Inter-fans te verbieden om dit seizoen nog toe te laten bij uitwedstrijden. Ik vraag ook om de sluiting van de Inter's Curva tot 31 maart 2019 of verbanning voor vijf wedstrijden plus een wedstrijd in de Coppa Italia." De wedstrijd tussen de twee clubs werd uiteindelijk beslist door een doelpunt Lautaro Martinez in blessuretijd.