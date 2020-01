Inter-directeur laat zich uit over Eriksen-saga en dubbele deal met Chelsea

Internazionale wil de selectie in de laatste dagen van de transfermarkt nog flink versterken.

Sportief directeur Piero Ausilio hoopt dat Victor Moses op korte termijn wordt overgenomen van , terwijl ploeggenoot Olivier Giroud ook op de nominatie staat om the Blues in te ruilen voor Inter.

Er is daarnaast een eerste bod neergelegd bij voor Christian Eriksen, die net als Giroud over een aflopend contract beschikt.

"We zijn met Chelsea tot een principeakkoord gekomen over Victor Moses", vertelt Ausilio aan Sky Italia. "We zijn nu de situatie aan het evalueren, maar het is zeker een mogelijkheid voor ons. Het is echter beter om er momenteel niet al teveel over te zeggen."

Volgens La Gazzetta dello Sport verhuurt Chelsea Moses tot het einde van het seizoen aan Inter, met een koopoptie van tien miljoen euro. De aanvaller speelt momenteel op huurbasis voor .

Giroud moet ook de gang naar het Giuseppe Meazza maken, maar dan moet Inter wel eerst een aanvaller van de hand doen. "Hij is een optie, als we erin slagen om een van onze aanvallers in deze transferperiode te verkopen."

Inter wilde Matteo Politano verkopen aan , met Leonardo Spinazzola als onderdeel van de ruildeal. Laatstgenoemde, sinds afgelopen zomer verbonden aan Roma, kwam echter niet door de medische keuring, waardoor de deal werd afgeblazen.

Ausilio wil Moses en Giroud graag naar Milaan halen, maar Eriksen blijft topprioriteit. "We hebben een formeel bod neergelegd en wachten nu op een reactie van Tottenham", verduidelijkt de Inter-directeur.

"We kunnen slechts afwachten, want er zijn meer clubs met interesse. Het is logisch dat een topspeler als Eriksen wordt gevolgd door de grootste clubs in Europa. Het is een moeilijke kwestie, maar we geven zeker niet op."

Volgens berichten vroeg Tottenham in eerste instantie twintig miljoen euro voor de middenvelder. De Londense club gaat nu echter akkoord met vijftien miljoen euro, een bedrag dat door onder meer bonussen kan oplopen tot achttien miljoen euro. Eriksen kan bij Inter een jaarsalaris van tien miljoen euro opstrijken.