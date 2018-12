Inter boekt langverwachte uitzege; Kluivert maakt negentig minuten vol

AS Roma heeft het kalenderjaar met Justin Kluivert in de basis afgesloten met een zege. Ook Internazionale won op vreemde bodem.

I Nerazzurri wonnen dankzij een doelpunt van Keita Baldé met minimaal verschil bij laagvlieger Empoli (0-1). Het betekende voor de club uit Milaan de eerste uitzege sinds 29 oktober. Inter neemt halverwege het seizoen met 39 punten uit 19 duels een derde plaats in op de ranglijst. AS Roma won tegelijkertijd met Justin Kluivert in de basis op bezoek bij Parma (0-2), waardoor de Romeinen op 30 punten komen en zijn opgeklommen naar een vijfde plaats.

Empoli – Internazionale 0-1

Internazionale creëerde in de eerste helft niet veel kansen in Stadio Carlo Castellani. In het eerste kwart kwam het team van trainer Luciano Spalletti niet verder dan een mogelijkheid voor Keita Baldé en na een half uur redde Ivan Provedel op een hard schot van Matteo Politano. Aan de andere kant kopte middenvelder Miha Zajc na een hoekschop over.



Rond het uur maakte Radja Nainggolan na een disciplinaire schorsing zijn rentree bij Inter, dat moeite had om de weg naar het vijandelijke doel te vinden. Achttien minuten voor tijd wist de ploeg van Spalletti echter alsnog de ban te breken. Verdediger Sime Vrsaljko bracht de bal na een afgeslagen hoekschop laag voor het doel van Empoli, waarna Keita Baldé doelman Ivan Provedel via de binnenkant van de paal verschalkte. Keita Baldé en Mauro Icardi lieten in de slotfase nog goede mogelijkheden onbenut, maar de zege kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor Inter.



Parma - AS Roma 0-2

Met Kluivert in de basis en Rick Karsdorp op de bank had AS Roma het in de eerste helft niet eenvoudig in Stadio Ennio Tardini. De bezoekers kregen via Bryan Cristante, Cengiz Ünder, Edin Dzeko en Kluivert mogelijkheden om de score te openen, maar doelman Luigi Sepe hoefde niet te vissen. Aan de andere kant tikte doelman Robin Olsen een inzet van Luca Silligardi over de lat. Na een klein uur spelen viel het eerste doelpunt te noteren: Cristante verlengde de bal na een hoekschop van Cengiz tot in de verre hoek.



Na mogelijkheden voor Dzeko en Cengiz was het laatstgenoemde die de wedstrijd een kwartier voor tijd besliste. De Turk kon de bal binnen tikken nadat een pass van Lorenzo Pellegrini van richting was veranderd. Cengiz was na 85 minuten nog dicht bij de 0-3, maar dit keer mikte hij naast. Kluivert maakte de negentig minuten vol, terwijl Karsdorp op de bank bleef zitten. I Giallorossi klimmen door de overwinning naar de vijfde plaats in de Serie A.