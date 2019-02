Inter & AC Milan gaan strijd aan om Lazio-ster Milinkovic-Savic

De Servische middenvelder lijkt in Italië te blijven, ondanks dat clubs als Manchester United en Real Madrid in het verleden ook interessse toonden.

Internazionale en AC Milan bereiden zich voor op een strijd om de handtekening van Sergej Milinkovic-Savic. Beide clubs zullen hun uiterste best doen zodra de transfermarkt van de zomer weer opent, zo heeft Goal begrepen. De international van Servië wordt al langer gelinkt aan een overstap naar de elite van Europa. Onder meer Manchester United werd genoemd, maar de twee reuzen uit Milaan hopen de race om de 24-jarige in hun voordeel te beslissen.

Milan deed in 2018 al een poging en zal Lazio verzoeken om hun vraagprijs wat te laten zakken nadat die eerst op zo'n honderd miljoen euro was vastgesteld voor de talentvolle middenvelder. Gennaro Gattuso's ploeg moet zich dan ook kwalificeren voor de Champions League om hem aan te kunnen kopen. De huidige vierde plaats in de Serie A is daarvoor goed genoeg.

Inter is ook geïnteresseerd in de Serviër, terwijl Juventus de derde grote Italiaanse club kan worden die zich in het strijdgewoel mengt. Goal heeft ondertussen begrepen dat de speler twijfelt over een overstap naar de Italiaanse kampioen, want bij die talentvolle selectie zou hij wel eens naast een basisplaats kunnen grijpen. Juve heeft al de beschikking over Miralem Pjanic, Sami Khedira, Emre Can, Blaise Matuidi en Rodrigo Bentancur, terwijl ook Aaron Ramsey in de zomer overkomt van Arsenal.

Interesse van buitenaf is tot dusverre altijd kansloos gebleven. Manchester United en Real Madrid hebben naar verluidt afgelopen zomer verwoede pogingen gedaan om Milinkovic-Savic aan te trekken, waardoor het circus in juli ongetwijfeld opnieuw losbarst.

De Serviër heeft echter moeite om zijn geweldige seizoen 2017/18 te evenaren. TOen scoorde hij veertien goals, terwijl hij ook nog eens acht assists verzorgde. Daardoor zouden enkele clubs ervoor kunnen kiezen om toch liever voor een andere opteie te gaan. SMS staat nu op vier goals in alle competities. Ook heeft hij slechts één assist afgeleverd, terwijl het seizoen al ruim over de helft is.

De Lazio-supporters zijn ook niet onder de indruk van zijn prestaties. Eerder dit seizoen toonden zij een spandoek waarop een weinig vleiende tekst stond: "Milinkovic en Luis Alberto [zijn] neptalenten die alleen maar uit zijn op cash!"

De club heeft het contract van de sterspeler desondanks in oktober verlengd tot medio 2023, al is het niet waarschijnlijk dat hij het uitdient als een topclub zich meldt met een verleidelijk aanbod, vooral gezien zijn situatie met de fans. Mogelijk dat de Milanese clubs hier hun voordeel mee kunnen doen, maar duur blijft de Serviër hoe dan ook...