Inter aast op Chelsea-back Alonso terwijl ook Pedro & Giroud kunnen vertrekken in januari

De drie spelers van Chelsea kunnen in januari allemaal een stap maken, want onder trainer Frank Lampard hoeven ze nergens meer op te rekenen.

Antonio Conte zou graag zien dat toeslaat voor Marcos Alonso van , maar de Italianen lijken moeite te hebben om het geld op tafel te krijgen.

Alonso is niet blij met zijn huidige rol op Stamford Bridge, waar Frank Lampard hem tegen (4-4) al voor de rust naar de kant haalde op 5 november.

De Spanjaard staat open voor een transfer, maar Inter zal een flinke som moeten betalen om zijn tot 2023 lopende contract af te kopen.

Inter zou dus eerst een van haar eigen linksbacks, Cristiano Biraghi of Kwadwo Asamoah, moeten verkopen om de 28-jarige te kunnen verwelkomen.

wordt ook al tijden zijdelings in verband gebracht met Alonso, maar de kans is klein dat ze in januari de markt op zullen gaan voor de back die zij als centrumverdediger zien.

Bij Chelsea krijgt ook Emerson Palmieri niet langer het vertrouwen op de linksbackpositie, want Cesar Azpilicueta werd de afgelopen weken van rechts naar linksachter gehaald.

Emerson wil echter voor zijn plekje blijven vechten, al kan hij mogelijk verleid worden door een aantrekkelijk aanbod van het van Maurizio Sarri.

Chelsea zou idealiter Ben Chillwell van Leicester City overkopen in januari, maar het lijkt een schier onmogelijke taak om Brendan Rodgers te overtuigen een sleutelspeler te laten gaan.

Vermoedelijk moet Chelsea tot de zomer wachten met de koop van een nieuwe linksback, dus zullen Emerson en Alonso niet allebei mogen vertrekken.

Lees beneden verder

Aanvallers Olivier Giroud en Pedro kunnen wel een stap maken in januari en zij zijn begonnen om eventuele opties te verkennen.

Hun contracten lopen aan het eidne van het seizoen af en mogen, waardoor zij in januari al met andere clubs mogen praten over een dienstverband.

Pedro staat er goed op bij clubs uit de en ook Aston Villa zou zijn komst wel zien zitten, al mist hij nu wedstrijdritme door het gebrek aan kansen onder Lampard.