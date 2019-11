'Intelligente speler' van Ajax stelt Simon Cziommer teleur tegen Chelsea

Joël Veltman beleefde dinsdagavond een nachtmerrie tegen Chelsea.

De verdediger van begon de wedstrijd met een onbesuisde overtreding op Christian Pulisic, die een strafschop inleidde, en werd in de tweede helft weggestuurd nadat hij opnieuw een penalty veroorzaakte.

Bij Voetbalpraat op FOX Sports wordt met name zijn tweede gele kaart, die het gevolg was van een handsbal, uitgebreid uitgelicht. Aan zijn handsbal kon Veltman weinig doen, zo luidt de conclusie van de analisten.

In het zestienmetergebied kreeg hij de bal tegen de hand en ontving Veltman zijn tweede gele kaart van arbiter Gianluca Rocchi. Hedwiges Maduro vond de handsbal geen geel waard.

"En daar kantelt de wedstrijd. Als het geel was vanwege hands, dan vind ik het echt schandalig. Is het geel vanwege protesteren, dan vind ik het dom van Veltman."

Simon Cziommer kan ergens wel lachen om de situatie. "Het is mooi dat we aan het zoeken zijn waarom hij geel krijgt, want we kunnen ons niet inbeelden dat je voor die handsbal een gele kaart krijgt."

"Hij (Rocchi, red.0 mag een penalty geven, maar Veltman gaat niet met de hand naar de bal." Veltman pakte in de eerste helft al een gele kaart toen hij Willian moest afstoppen. Cziommer vond tot zijn spijt dat de voetbalintelligentie ver te zoeken was bij de Ajacied.

"Veltman is een intelligente speler, maar zijn eerste gele kaart was totaal overbodig. Willian liep richting de zijlijn met de bal en Veltman kwam van achteren. Het is een situatie waar hij vaak in terechtkomt", aldus de oud-voetballer van onder meer , , en .

"Ik vind het een intelligente speler, maar als je het samenvoegt, is het toch belangrijk voor de wedstrijd."