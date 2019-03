Instagram-viering van Mario Balotelli na halve omhaal gaat wereld over

Olympique Marseille heeft goede zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal door af te rekenen met concurrent Saint-Étienne (2-0).

De Zuid-Fransen stijgen door de zege in het eigen Stade Vélodrome over de tegenstander heen naar de vierde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Europa League. Mario Balotelli was met een fraaie treffer uit een halve omhaal de grote man aan de kant van de thuisploeg en hij vierde dat doelpunt op een bijzondere manier.

Balotelli tekende na twaalf minuten spelen voor de 1-0, maar de Italiaan had het net al eerder kunnen vinden. Na zes minuten spelen kreeg de spits namelijk ook al een goede kans en zijn schot werd net uit de linkerhoek gehouden door Stéphane Ruffier. Een handvol minuten later had hij dus meer geluk toen Florian Thauvin een corner de zestien binnen slingerde en Balotelli al vallend raak kon schieten. De aanvaller baarde vervolgens opzien door na zijn goal een telefoon uit de hand van een cameraman te pakken en de viering met zijn ploeggenoten live op Instagram te zetten.



Saint-Étienne kreeg maar weinig tijd om zich van de vierde goal van Balotelli in zes wedstrijden in dienst van Marseille te herstellen, want de bal lag nog geen tien minuten later opnieuw achter Ruffier. Een handsbal van Mathieu Debuchy leidde tot een strafschop voor de thuisploeg en Thauvin stuurde de doelman beheerst de verkeerde kant op. Les Olympiens kregen in het restant van de eerste helft mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden, maar Thauvin liet na om zijn tweede goal van de avond te maken, terwijl ook Valère Germain het vizier niet op scherp had staan.Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd kregen ook de bezoekers hun eerste goede mogelijkheid, maar Romain Hamouma stuurde de bal uit kansrijke positie met het hoofd over het doel van Steve Mandanda. Ruffier kon vijf minuten later de schade verder beperkt houden door goed te redden op een schot van opnieuw Thauvin, terwijl ook Maxime López en Morgan Sanson nog kansen kregen op meer. Kevin Strootman maakte als invaller overigens vier minuten voor tijd zijn entree.