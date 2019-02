Inspectie tevreden over Ajax-onderzoek Nouri: "Er zijn maatregelen getroffen"

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het onderzoek naar de zorgverlening op het veld aan Abdelhak Nouri gesloten.

Dat heeft de IGJ laten weten aan Medisch Contact . De gezondheidsinspectie komt tot de conclusie dat Ajax zelf 'gedegen' onderzoek heeft laten doen naar de gang van zaken meteen na het hartfalen van Nouri, die zwaar hersenletsel opliep.



Directeur Edwin van der Sar stelde in juni 2018 dat Nouri in juli 2017 geen adequate medische hulp heeft gekregen toen hij werd getroffen door hartfalen tijdens een oefenduel met Werder Bremen. De inspectie vroeg Ajax daarom alsnog calamiteitenonderzoek te doen. "Ajax heeft het onderzoek voortvarend aangepakt, ondanks het gebrek aan ervaring met calamiteitenonderzoek in de zorg."



"Omdat de gebeurtenissen zorgvuldig zijn onderzocht en Ajax voldoende adequate maatregelen heeft getroffen, beëindigen wij ons onderzoek", stelt de inspectie. "Ajax heeft op basis van het calamiteitenonderzoek verbetermaatregelen getroffen. De verbetermaatregelen zijn op het niveau van de organisatie, nationaal en internationaal."



Uitgangspunt van het onderzoek was ook het voorkomen van herhaling door maatregelen te treffen en ervan te leren. De inspectie heeft de Amsterdamse club gevraagd om ervoor te zorgen dat de direct betrokkenen ook leren van de gebeurtenissen. "Wij hebben Ajax gevraagd dat aspect nog wat beter aan te pakken. Wij hebben er vertrouwen in dat Ajax dat zal doen", zo klinkt het.