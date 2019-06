Insigne over Sarri: "De geruchten bevallen mij allerminst"

Lorenzo Insigne snapt niet dat Maurizio Sarri zijn loopbaan als trainer bij Juventus wil vervolgen.

Sarri is daar topkandidaat om Massimiliani Allegri op te volgen. Insigne werkte bij drie seizoenen samen met Sarri en hij ziet een overstap van de coach naar la Vecchia Signora, acht seizoenen op rij kampioen in de , als 'verraad'.



"De geruchten bevallen mij allerminst", wordt Insigne woensdag door Italiaanse media geciteerd op een persbijeenkomst. "Sarri was erg belangrijk voor de spelers en de mensen van Napels. Hij is een professional en mag zelf natuurlijk zijn keuze maken, maar een overstap naar zal zonder twijfel veel pijn doen. Dat zien wij hier echt als verraad."



De 28-jarige aanvaller werd ook gevraagd naar zijn gevoelens over de vroegtijdige uitschakeling in de . Napoli verloor in het laatste duel van de groepsfase met 1-0 van , de uiteindelijke winnaar. Arkadiusz Milik had zijn club naar de volgende ronde kunnen schieten, maar de ex-Ajacied faalde jammerlijk. "Het is zonde dat Milik niet wist te scoren, maar er over blijven praten is zinloos. Liverpool heeft een geweldig elftal en is dan ook de terechte winnaar."



De verbintenis van Insigne bij Napoli loopt nog drie seizoenen door en een tussentijdse transfer staat voorlopig niet op de agenda. De Italiaans international wil niets liever dan voor zijn grote liefde uitkomen, ondanks de magere oogst aan prijzen. "Ik ervaar een hoop druk, want de verwachtingen zijn hooggespannen. Dat zie ik echter niet als iets negatiefs. Ik ben trots op het feit dat ik het shirt van Napoli mag dragen en zolang ik mijn uiterste best doe voor de club, is het veroveren van prijzen van minder groot belang."