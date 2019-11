'Insiders' verwachten opvallende suggestie bij zoekend Feyenoord

Frank Arnesen wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo verzekeren het Algemeen Dagblad en de Volkskrant.

De komst van de bestuurder naar De Kuip leek al aanstaande en volgens de kranten is het strikken van de Deen nu definitief. Volgens het Algemeen Dagblad wordt Arnesen gepresenteerd wanneer hij hersteld is van een operatie.

Volgens het dagblad staat Mark Koevermans bovenaan het lijstje om de algemeen directeur van te worden. De huidige ad interim-directeur en de club praten naar verluidt nog steeds over de voorwaarden waarbij hij definitief aan de slag kan gaan. Arnesen wordt binnenkort in ieder geval gepresenteerd in Rotterdam, zo luidt de conclusie.

Lees beneden verder

Fred Rutten, die met Arnesen samenwerkte bij en , denkt dat zijn voormalig collega het goed gaat doen, ondanks het feit dat Feyenoord 'een bijzonder lastige klus' is. "Maar Frank beschikt over een gigantisch netwerk, heeft een visie en een zeer scherpe blik op de jeugdopleiding en het scoutingsapparaat", zegt Rutten, geciteerd door het Algemeen Dagblad .

Volgens de Volkskrant wordt het aanstellen van een nieuwe trainer een van de eerste taken van Arnesen, want in principe stopt Dick Advocaat na dit seizoen.

'Volgens insiders moet niet vreemd worden opgekeken als Arnesen met Phillip Cocu op de proppen komt. Arnesens schoonzoon is Cocu's vaste assistent Chris van der Weerden. Cocu was al in beeld bij Anderlecht', zo klinkt het over de huidige manager van Derby County annex PSV-icoon.