Iniesta voert druk op: "Ze móéten wel, ik wil Liverpool daar ook bij voegen"

Andrés Iniesta ruilde Barcelona afgelopen zomer in voor het Japanse Vissel Kobe, maar de middenvelder volgt zijn voormalig werkgever nog op de voet.

De veteraan is trots dat de Catalaanse grootmacht nog altijd bij de top van de wereld behoort en spreekt zijn blijdschap uit over de kwaliteiten van de jeugdexponenten van Barcelona.

In gesprek met Sport wordt Iniesta gevraagd naar zijn mening over Carles Aleñá en Riqui Puig. "Het is geweldig om te zien dat spelers van de academie kansen krijgen en een rol van betekenis spelen. Het eerste elftal bereiken is als een droom. Als ze het halen, moeten ze gebruikmaken van elke mogelijkheid. Iedere training moeten ze willen leren van de beste spelers ter wereld."



Verschillende Spaanse media brengen onder anderen Iniesta, Xavi, Carles Puyol en Gerard Piqué in verband met een toekomstige rol bij Barcelona. "Het is een mooi idee", erkent Iniesta. "De toekomst zal uitwijzen waar we allemaal terechtkomen. We hebben in ieder geval de liefde van de fans, aangezien we hier veel tijd hebben gespendeerd. Ik wil ook graag datgene delen wat ik heb geleerd en heb laten zien."



"Ik weet niet in welke hoedanigheid dit zal gebeuren en of ik er klaar voor ben. En wie er nog meer bij de club zullen zitten. Het is allemaal toekomstmuziek. We gaan het zien", stelt Iniesta, die Barcelona dit jaar de Champions League wel ziet winnen. De clublegende geeft toe dat de Spanjaarden in de voorbije seizoenen enigszins tegenvielen in het miljardenbal.



"We misten de voorbije seizoenen iets, maar ik ben ervan overtuigd dat het dit seizoen anders zal zijn. Ik zeg altijd dat de kampioen de waardige winnaar is. We kunnen het afkeuren of niet, maar om te zeggen dat Real Madrid het niet verdiende, kan niet." Iniesta verwacht dat Manchester City en Paris Saint-Germain in de toekomst ook beslag gaan leggen op de Champions League.



"Het is in ieder geval lastig om uit te spreken dat ze ooit níet dicht bij de Champions League zullen zijn. De selecties, de investeringen, die trainers... Ze móéten wel voor de titel vechten. Ik wil ook Liverpool bij dat rijtje voegen, zij zien er goed uit dit jaar. Het probleem met de Champions League is echter dat het een ongelooflijk zwaar toernooi is. Een slechte dag en je kan eruit liggen."