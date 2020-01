Iniesta twijfelt of Neymar 'nog wel past' bij Barcelona

Andrés Iniesta betwijfelt of de terugkeer van Neymar bij Barcelona een succes zou worden.

De Braziliaan wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar zijn vorige club, terwijl ook interesse heeft. Neymar heeft bij Paris Saint-Germain een contract tot de zomer van 2022.

Iniesta zou zijn oud-teamgenoot graag naar Camp Nou zien gaan. "Hij is één van de beste spelers ter wereld en hij zou een geweldige aanwinst zijn. Maar het is wel de vraag of de komst van Neymar echt nodig is en of hij in het team zal passen", sprak de Spanjaard op een persconferentie.

Neymar vertrok in augustus 2017 naar Parijs en een jaar later nam ook Iniesta afscheid. De spelmaker draagt nu het shirt van Vissel Kobe, de club waarmee hij op nieuwjaarsdag zijn eerste prijs in de wacht sleepte. De Japanse ploeg won de Emperor's Cup, de nationale beker.

Bij zijn huidige club heeft Iniesta een contract voor nog twee seizoenen. "Ik weet niet of ik het enthousiasme en de kracht heb om daarna nog een jaar door te gaan. Ik zie mezelf ook wel trainer worden. Als ik ben gestopt, zou ik heel graag ooit willen terugkeren bij , want dat is mijn thuis."

"Maar dat is allemaal hypothetisch. Ik voel me nog steeds een voetballer en daar ben ik blij mee."