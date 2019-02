Iniesta: "Messi kan doen wat hij wil, voor zo lang als hij wil"

Andrés Iniesta geniet nog steeds van het spel van Lionel Messi. De middenvelder nam vorig jaar afscheid van Barcelona en hij vertrok naar Japan.

Terwijl Iniesta inmiddels voor Vissel Kobe speelt, is Messi op zijn 31ste nog altijd onmisbaar voor Barça. De Argentijn was dit seizoen al 33 keer trefzeker in 32 officiële wedstrijden. "Hij is en blijft een exceptionele speler die het verschil maakt. Hij scoort vaker dan anderen en hij geeft meer assists. Leo kan doen wat hij wil, voor zo lang als hij wil", vertelt Iniesta in gesprek met Goal en DAZN.



Iniesta is ook zeer positief over de ontwikkeling van Marc-André Ter Stegen. "Hij is een geweldig persoon. We hebben een goede band met elkaar, want we zaten altijd naast elkaar in de spelersbus. Marc-André is een fenomenale jongen", aldus de Spanjaard. "En hij is voor mij absoluut één van de beste keepers ter wereld. Dit seizoen speelt hij echt spectaculair."



Barça strijdt woensdagavond tegen Real Madrid om een plek in de finale van de Copa del Rey. Eerder deze maand eindigde de heenwedstrijd in Camp Nou in 1-1. Iniesta speelde in zijn carrière dertig keer tegen Los Blancos en hij vindt het moeilijk om een favoriete confrontatie te kiezen. "Maar de 6-2 en 4-0 overwinning in Bernabéu waren wel heel speciaal."



"In Barcelona wonnen we een keer met 5-0. Er zijn ook duels die we nipt wonnen, op een minder spectaculaire manier. Daar heb ik ook nog steeds goede herinneringen aan." De finale van de Copa del Rey is op 25 mei tegen Real Betis of Valencia. Barça won het toernooi de afgelopen vier seizoenen en daarvoor, in het seizoen 2013/14, was Real Madrid voor het laatst de sterkste.