Iniesta lovend over De Jong: "Hij is een van de sensaties van het voetbal"

Frenkie de Jong verruilt Ajax tot goedkeuring van Andrès Iniesta komende zomer voor Barcelona, dat een fors bedrag voor hem overheeft.

Iniesta is van mening dat de Catalanen goede zaken doen met het aantrekken van de 21-jarige middenvelder. De 136-voudig international van Spanje, tegenwoordig in dienst bij Vissel Kobe, stelt dat De Jong uitstekend bij het spel van past.

"Hij is een van de sensaties van het huidige voetbal en heeft een veelbelovende toekomst voor zich liggen. De Jong heeft veel eigenschappen die bij Barcelona passen. heeft momenteel een goede generatie spelers, die in een belangrijke fase terecht zijn gekomen", vertelt Iniesta in een interview met Efe. De middenvelder is sinds afgelopen zomer geen international meer voor de Spaanse nationale ploeg, die tegenwoordig onder leiding staat van Luis Enrique.



"Als er een perfecte trainer is voor dit moment, dan is het wel Luis Enrique. Met zijn eigenschappen en niveau is hij de perfecte man voor dit transitiemoment bij de Spaanse ploeg. Ik hoop dat ze richting het EK van 2020 weer het oude niveau weten terug te vinden. Er zitten nog steeds een aantal uitstekende spelers in de selectie", concludeert de middenvelder van Vissel Kobe over Spanje, dat de EK-kwalificatiecyclus begon met zeges op Noorwegen (2-1) en Malta (0-2).