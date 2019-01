Infantino overweegt WK 2022 al met 48 landen te spelen

De FIFA-president heeft aangegeven dat het WK van 2026 mogelijk niet het eerste eindtoernooi met een vergroot deelnemersveld gaat worden.

Gianni Infantino sloot woensdag op een conferentie niet uit dat het aantal landen tijdens het WK van 2022 in Qatar al wordt uitgebreid naar 48. Sinds 1998 is het gebruikelijk om het toernooi met 32 deelnemers af te werken en zoals het nu gepland is gaat dat ook over drie jaar zo in zijn werk.

Voor het evenement in 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada staat een uitbreiding op de rol. Zo is besloten door een FIFA-stemming in januari van 2017. Infantino toonde zich toen een groot voorzitter van de uitbreiding en de voetbalpresident overweegt het nieuwe format eerder in te voeren.

"Het WK in Qatar zal worden gespeeld met 32 teams. Natuurlijk zouden we dat moeten verhogen tot 48 teams als dat de wereld blijer maakt", begon Infantino zijn betoog op de Internationale Sportsconferentie van Dubai. "Als je denkt dat het goed is om met 48 landen te spelen op een WK, waarom doe je dat dan niet meteen? Daarom analyseren we of het mogelijk is om dat in 2022 al te realiseren."

Daar is wel het nodige lobbywerk voor nodig, stelt de FIFA-voorzitter. "Als we wat nabij gelegen landen in de golfregio wat wedstrijden kunnen laten organiseren, kan dit erg goed zijn voor deze regio en voor de hele wereld. Er zijn spanningen in dit gebied en het is aan de leiders om daar mee om te gaan", aldus Infantino, die goede hoop heeft.

"Misschien is het gemakkelijker om over een gezamenlijk voetbalproject te praten dan over andere, meer gecompliceerde zaken. Als het alle mensen in de Golfregio en alle landen kan helpen om de sport te ontwikkelen en een positieve boodschap naar de wereld over te brengen, moeten we dat zeker proberen."