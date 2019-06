Incidenten fataal voor duels tussen Ajax en Feyenoord: 'Het is van de baan'

De Amsterdamse politie bevestigt dat er voorlopig geen bezoekende fans bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord aanwezig zullen zijn.

De kans was lange tijd groot dat er volgend seizoen weer uitfans welkom waren bij de confrontaties tussen en , zo verzekert Frank Paauw. De Amsterdamse politiechef laat bij AT5 echter weten dat twee nare incidenten ervoor hebben gezorgd dat de plannen voorlopig in de ijskast zijn gezet.



In mei vonden er incidenten plaats rond het sportcomplex van amateurclub Swift en op De Toekomst, bij de mini-Klassieker tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19. "Laten we heel eerlijk zijn: daar zitten eigenlijk alleen ouders en familie van spelers", doelt Paauw in gesprek met de Amsterdamse zender op laatstgenoemde incident.



"En dat is toch altijd een beetje een erecode geweest dat je daar van afblijft. Dus dat maakt de discussie een stuk moeilijker. In ieder geval voor dit jaar is het van de baan. (...) Heel veel teksten zijn besteed aan dat het sportieve karakter en de sfeer zouden moeten zegevieren. Dan kan ik alleen maar constateren dat al die teksten eigenlijk loze teksten zijn op het moment dat dit soort dingen gebeuren."



"De nieuwe gesprekken, die we zouden aangaan om het weer te herstellen, zijn vrij snel nutteloos geworden. Ik ben niet voor een dubbele politie-inzet, of misschien nog wel meer, bij een wedstrijd waar volwassen mensen, vooral mannen, elkaar toch nog steeds voortdurend naar het leven gaan staan. Dan zijn er wel meer prioriteiten waar ik ze op kan inzetten", besluit Paauw.