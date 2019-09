Ince luidt noodklok: "Italianen komen al jaren weg met racisme"

Paul Ince is niet verrast dat Romelu Lukaku zondag racistisch werd bejegend tijdens de uitwedstrijd van Internazionale tegen Cagliari.

Lukaku kreeg apengeluiden te horen toen hij Inter met een rake strafschop de overwinning bezorgde op Sardinië (1-2). Net als de Belg maakte ook Ince ooit de overstap van naar Inter, waar hij tussen 1995 en 1997 zou spelen. De nu 51-jarige Engelsman had destijds al te maken met racisme. "Dus ik ben niet verbaasd door wat er met Lukaku is gebeurd", vertelt hij aan Paddy Power.

Ince herinnert zich een uitwedstrijd bij Cremonese. "De fans schreeuwden afschuwelijke dingen naar mij. 'Negro' en 'negro di merdia' en dat soort dingen. Het was vreselijk. De volgende dag kreeg ik een brief van de burgemeester van Cremonese, die zijn excuses maakte. 'Sorry, Paul. Sorry voor wat onze fans riepen en hoe ze zich gedragen, maar dat is niet wie wij zijn.' Maar ik dacht: 'Dat is wél wie jullie zijn. Het zijn jullie fans en jullie kunnen ze niet in bedwang houden'."

Racisme in het Italiaanse voetbal is er volgens Ince altijd al geweest. "En het voelt alsof de Italiaanse fans er altijd mee zijn weggekomen. Het was misschien nog wel erger toen ik zelf naar Inter ging. Er stond zelfs een racistische leus op de muur toen ik in Italië arriveerde."

"Het is tijd om aan sportieve straffen te denken in plaats van boetes", gaat de oud-international verder. "Boete helpen niet en dat zie je. We moeten het transparant maken. Als zoiets weer gebeurt, ligt je club gewoon uit Europa. Het is echter lastig, omdat je soms met individuen te maken hebt in plaats van groepen van twintig of honderd man."

Cagliari kwam de laatste jaren al vaker negatief in het nieuws vanwege racistische fans in de Sardegna Arena. In 2017 was Sulley Muntari het slachtoffer, een jaar later Blaise Matuidi en in april van dit jaar Moise Kean.