Ince baart opzien met uitspraken over Manchester United: "Wil niet respectloos overkomen"

Ole Gunnar Solskjaer kent een uitstekende start van zijn periode als interim-manager van Manchester United, maar Paul Ince is niet onder de indruk.

Onder het bewind van de Noor wonnen the Red Devils negen keer in tien wedstrijden en Ince zei afgelopen weekeinde dat hem hetzelfde zou lukken als interim-manager van Manchester United. Hij staat nog altijd achter die veelbesproken uitspraak, zo vertelt hij aan de BBC.

"Ik ben niet zomaar een analist die nog nooit ergens als manager heeft gewerkt. Ik heb als manager in de hoogste vier competities van het Engelse profvoetbal gewerkt, dus niemand kan zeggen dat ik niet weet waar ik over praat. Als manager kon ik zien dat er tekenen waren dat de spelers onder José Mourinho niet gelukkig waren. Laten we eerlijk zijn: iedereen kon dat zien", zegt Ince, die als manager voor Macclesfield Town, MK Dons, Blackburn Rovers, Notts County en Blackpool werkte. Overigens hield de oud-middenvelder het nergens langer dan een seizoen vol.



"Ik bedoel dat het makkelijk was om Manchester United weer op het juiste spoor te zetten. Het is niet de bedoeling om respectloos over te komen tegenover Ole. Maar ik denk dat iedere manager, bijvoorbeeld ik, Mark Hughes of Steve Bruce, de problemen had herkend en de sfeer had kunnen verbeteren", vervolgt de oud-middenvelder van onder meer Manchester United, Internazionale en Liverpool. Ince is van mening dat Manchester United Solskjaer niet definitief moet aanstellen. "Ik heb niets tegen Ole, maar bij andere clubs is gebleken dat het geen goede keuze is om interim-managers definitief aan te stellen."



Ince haalt Roberto Di Matteo bij Chelsea en Craig Shakespeare bij Leicester City aan als voorbeelden. Zij faalden nadat ze na een tijdelijk dienstverband definitief waren aangesteld. "Hetzelfde zou bij Ole kunnen gebeuren. Ongeacht wat hij dit seizoen gaat bereiken, hoeft hij niet de man te zijn die de club vooruit kan brengen. Het is makkelijk om de sfeer binnen de club te veranderen, maar de echte taak bij Manchester United is veel groter. De club moet opnieuw opgebouwd worden, om te zorgen dat ze met Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur kunnen strijden om de landstitel."



"In de komende vier maanden zal moeten blijken of Ole daar de juiste man voor is. Op dit moment is de druk erg laag, omdat de verwachtingen enorm laag waren nadat Mourinho ontslagen werd", stelt Ince. Hij denkt dat Solskjaer kan rekenen op een definitieve aanstelling als hij erin slaagt om in de top vier van de Premier League te eindigen of de Champions League-finale te halen. Ince hoopt dat Mauricio Pochettino het roer zal overnemen op Old Trafford. "Het is een gok om Solskjaer definitief aan te stellen, terwijl het cv van Pochettino bewijst dat hij voor de komende jaren de juiste man is. Op deze manier moet Manchester United denken, want de laatste drie aanstellingen waren verkeerd."