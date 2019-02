Ince acht titelwinst noodzakelijk voor Liverpool

The Reds werden 29 jaar geleden voor het laatst landskampioen en de voormalig Engels international stelt dat de titel dit seizoen van vitaal belang is

Voormalig Liverpool-middenvelder Paul Ince gelooft dat the Reds de Premier League dit seizoen moeten winnen om te bewijzen dat ze progressie boeken onder Jürgen Klopp. Na het verlies van de Champions League-finale van vorig jaar worden er nog steeds vragen gesteld op de ploeg al dan niet sterk genoeg is om en prijs te winnen.

Ze staan momenteel bovenaan in de Premier League met drie punten voorsprong op Manchester City, maar de ploeg van Josep Guardiola heeft woensdagavond de kans om de koppositie op basis van doelsaldo over te nemen als ze weten te winnen van Everton.

"Er zullen veel mensen zijn die vragen stellen als ze dit jaar de competitie niet winnen na het verlies van de Champions League vorig jaar", vertelt Ince, die tussen 1997 en 1999 voor Liverpool speelde, in gesprek met news.paddypower.com.

"Ik zie persoonlijk het bereiken van de finale als een gigantische prestatie en als ze dit jaar bijna de competitie winnen, laat dat een verbetering zien van Klopp. Maar de vraag waar ze over zullen worden gevraagd is of ze wel nog niet in staat zijn om iets te winnen."

Liverpool speelde hun laatste twee Premier League-wedstrijden gelijk, maar Ince gelooft dat de club nog steeds alles in zich heeft om de titel dit seizoen te winnen, ondanks dat hun voorsprong op City geslonken is.

"Ondanks deze tegenslag, geloof ik dat Liverpool nog steeds door zal gaan en zal winnen. Maar ze moeten zich concentreren en in mentaal opzicht in orde zijn. Dit is de echte test nu."

"Het gebrek aan vertrouwen en vermoeidheid die zo op dit moment lijken te ervaren, kan hen enorm opbreken. Als ik manager was, zou ik liever in de positie van Klopp staan dan van Guardiola. Als je iemand zou vragen of ze graag die punten voorsprong aan kop hadden in februari, zou je bevestigt antwoorden."

Ince stelt ook dat de leiders in de kleedkamer van Liverpool nu op moeten staan om de ploeg weer aan overwinningen te helpen. "Dit is het punt waar leiders cruciaal zijn - Virgil van Dijk en James Milner moeten opstaan. Ze moeten het team geruststellen dat er nog een lange weg te gaan is en het schip stabiel houden."

"Er zijn genoeg Liverpool-spelers die nog niets hebben gewonnen, dus het is niet verrassend dat de druk erop toeneemt."

Liverpool krijgt komende zaterdag op eigen veld de kans om de twintigste competitiezege van het seizoen te boeken als AFC Bournemouth op bezoek komt.