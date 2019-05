Inbrekers beroven Barcelona-middenvelder Arthur tijdens CL-duel

Twee overvallers zijn woensdagavond het huis van Barcelona-speler Arthur binnengedrongen en hebben zijn broer met de dood bedreigd.

Dat meldt El Taquígrafo donderdagochtend. Arthur was ten tijde van de inbraak niet thuis, want speelde op dat moment in het Camp Nou tegen in de heenwedstrijd van de halve finale van de , die door de Catalanen met 3-0 gewonnen werd.

De indringers hadden een kapmes en een schroevendraaier bij zich en kwamen de woning van de Braziliaanse middenvelder binnen via een van de ramen. De broer van Arthur werd met de dood bedreigd, doordat een van de inbrekers een schroevendraaier in zijn nek zette. Uiteindelijk raakte hij niet gewond bij de inbraak, al kon hij niet voorkomen dat inbrekers enkele juwelen en een rolex wisten te ontvreemden. De politie onderzoekt de zaak en is naarstig op zoek naar de daders van de overval.



De controlerende middenvelder zag woensdagavond vanaf de reservebank hoe Lionel Messi (tweemaal) en Luis Suárez de productie verzorgden tijdens de ruime overwinning op the Reds (3-0). Trainer Ernesto Valvede gunde Arthur, die door de Catalanen afgelopen zomer werd overgenomen van het Braziliaanse Grêmio en tot dusver 41 officiële wedstrijden voor de club speelde, geen invalbeurt.