'Inbreker rooft kluis Bertrand Traoré leeg tijdens Lyon - Benfica'

Dieven hebben dinsdagavond toegeslagen in het huis van Bertrand Traoré, zo meldt RMC Sport.

Terwijl de ex-Ajacied op het veld stond bij tegen (3-1 winst) in de groepsfase van de , werd de buitenspeler beroofd. De Franse politie informeerde Traoré direct na de wedstrijd over het voorval.

Traoré tekende vlak voor tijd voor de bevrijdende 3-1. Waar hij na afloop de gevierde man was, kreeg hij even later het slechte nieuws te horen. Volgens RMC Sport sloop een persoon met zijn capuchon over zijn hoofd het huis van Traoré binnen terwijl de aanvaller op het veld stond.

Het alarm ging af, maar de familie van Traoré was in het stadion tijdens de inbraak en was niet op tijd terug om te voorkomen dat de slaapkamer en kluis werden leeggeroofd. Het is onbekend wat er precies is gestolen uit zijn huis, waar niemand aanwezig was tijdens de inbraak. Toen Traoré na de wedstrijd in de kleedkamer kwam, stond de politie hem op te wachten.

Het is niet de eerste keer dat een speler van Lyon slachtoffer is van inbraak tijdens een wedstrijd. Inbrekers sloegen al twee keer toe bij Memphis Depay. In augustus vorig jaar werd er bij hem ingebroken toen hij met Lyon in actie kwam tegen OGC Nice. Naar verluidt werd hij voor een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen euro bestolen.

Eerder dit jaar sloegen inbrekers opnieuw bij hem toe tijdens het duel tussen Lyon en . Toen namen de dieven kleding en sieraden mee. Ook bij ploeggenoten Lucas Tousart en Pape Cheikh Diop werd toen ingebroken.