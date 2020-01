"In zijn tijd bij Barcelona toonden American Football-clubs interesse"

Adama Traoré is dit seizoen tot een van de smaakmakers van de Premier League uitgegroeid.

De 23-jarige buitenspeler was tot dusver deze voetbaljaargang goed voor vier doelpunten en evenveel assists en heeft daarmee een belangrijk aandeel in de zevende plaats van in de competitie.

Vooral de fysieke kracht van Traoré is indrukwekkend. In zijn tijd bij was Traoré een tengere en fragiele voetballer, maar in de loop der jaren is hij uitgegroeid tot een razendsnelle voetballer met een imposante torso.

Romain Saiss verzekert dat zijn teamgenoot echter niet aan krachttraining doet. "Nee, en ik zie hem elke dag", benadrukt de middenvelder in gesprek met RMC Sport.

"Ik zie wat hij in de gym doet, voor en na trainingen. Wellicht heeft hij thuis een verborgen gym, maar bij de club doet hij in ieder geval niet aan krachttraining", vervolgde Saiss. "In wat voor vorm dan ook."

Hij is gewoon groot en heel snel. Ik weet nog dat ik tegen hem zei: 'Je rent als een American Football-speler'. Hij vertelde mij dat American Football-clubs in zijn tijd bij Barcelona interesse hadden. Zo explosief was hij."

"Er zijn ook mensen die zeggen dat hij niet geschikt is om te voetballen." Traoré doorliep de jeugdopleiding van Barcelona, maar kwam niet verder dan vier optredens in de hoofdmacht.

Na verblijven bij Aston Villa en Middlesbrough betaalde Wolverhampton Wanderers anderhalf jaar geleden dik twintig miljoen euro voor Traoré, die deze voetbaljaargang een van de absolute uitblinkers van zijn team is.