"In vergelijking met Onana is Cillessen gewoon een lulletje rozenwater"

Ronald Waterreus heeft deze week genoten van de prestaties van Nederlandse clubs in Europees verband.

Na een 0-3 zege van op in de volgden overwinningen van (2-0 tegen ) en (1-4 bij Rosenborg BK) in de , terwijl remiseerde tegen (0-0).

In het Algemeen Dagblad stelt Waterreus dat dat Ajax 'de norm' is geworden en dat andere Nederlandse clubs zich daaraan optrekken. "Als je Ajax ziet voetballen, dan loopt het water je echt uit de mond", aldus de analist.

"Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Donny van de Beek; grandioos. En dan vergeet ik nog André Onana. Als je hem toch ziet keepen, zeg. In vergelijking met Onana is Jasper Cillessen, met alle respect, gewoon een lulletje rozenwater. Ze belichamen 'ons' voetbalsucces."

Waterreus was ook onder de indruk van PSV. Hoewel de Eindhovenaren donderdag 'een tegenstander van niks' hadden, deed het de oud-keeper goed om spelers als Donyell Malen, Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo en Steven Bergwijn in balbezit voor gevaar te zien zorgen.

"Dat aanvallend vermogen is een uniek wapen. AZ heeft in Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners in verschillende linies potentiële toppers in huis", stelt Waterreus, die 'op een heel andere manier' gefascineerd is door Feyenoord.

Hij geeft toe dat Porto donderdag in De Kuip ook zomaar had kunnen winnen. "De reden waarom dit níét gebeurde zat 'm in twee dingen: de nooit aflatende strijdvaardigheid die van Feyenoord weer Feyenoord maakte."

"En twee: die fenomenale Kuip. De magie van dat stadion vind je nergens anders in Nederland, misschien wel nergens anders in Europa. We hebben, kortom, clubs die zich elk op hun manier positief onderscheiden."

Volgens Waterreus hebben de trainers een niet te onderschatten aandeel in het succes van Nederlandse clubs. Hij stipt aan dat 'een enkeling' in Nederland wil doen voorkomen dat Alfred Schreuder, tot vorig seizoen assistent-trainer van Ajax, de sleutel achter het succes was.

"Maar iedereen ziet nu wel dat dit nonsens is. Erik ten Hag is gewoon een toptrainer. En Mark van Bommel, op wie heus nog wel wat aan te merken valt, is dat op zijn manier ook. Hun overeenkomst: ze zijn tactisch ijzersterk en weten feilloos hoe ze een wedstrijd moeten winnen. En die mentaliteit brengen ze over op hun team."