"In tegenstelling tot De Jong is Overmars bij Ajax pro-actief bezig"

PSV nam zondag afscheid van Nicolas Isimat-Mirin, die door de Eindhovenaren aan het Turkse Besiktas werd verkocht.

De Franse verdediger had vlak voor de winterstop, tegen AZ, nog eenmalig een basisplaats in het elftal van trainer Mark van Bommel. Valentijn Driessen stelt dat dit het bewijs is dat PSV Isimat-Mirin wel degelijk nodig heeft in de titelstrijd.

Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat de titelstrijd 'hevig en intens' zal worden en dat het selectiemanagement van de technisch directeuren John de Jong en Marc Overmars een beslissende rol kan gaan spelen. "Met het vertrek van Isimat-Mirin neemt De Jong een sportieve gok als hij voor 31 januari niet met een betere vervanger op de proppen komt. Nu, zonder de Fransman, is de selectie van Van Bommel verzwakt."



Volgens de journalist zegt de aanwezigheid van Trent Sainsbury niets, terwijl vertrouwen op jeugdige verdedigers als Armando Obispo of Maxime Soulas in zijn ogen 'spelen met vuur' is. "In tegenstelling tot De Jong is Overmars bij Ajax pro-actief bezig bij het samenstellen van de selectie voor de tweede seizoenshelft", stelt Driessen. "Naast de tactische blunder van Ten Hag op bezoek bij PSV heeft Overmars duur leergeld - drie verliespunten - betaald vanwege het ontbreken bij Ajax van een adequaat alternatief als aanvoerder De Ligt niet inzetbaar is zoals tegen PSV."



Driessen noemt de komst van Lisandro Magallán daarom noodzaak, terwijl Lassina Franck Traoré de opvolger is van de naar FC Groningen vertrokken Kaj Sierhuis. "De Mexicaan Lainez is een directe versterking van de selectie en anders een vervanger van Neres, als Ajax de twaalfde man van Ten Hag voor meer dan 30 miljoen euro weet te slijten. Gaat Neres en komt Lainez niet, dan zal Overmars aan de bak moeten om Ajax kwalitatief op niveau te houden."