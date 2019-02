"In sommige wedstrijden van Ajax krijg ik amper een bal"

Kasper Dolberg beleefde onder Peter Bosz zijn grote doorbraak bij Ajax en probeert nu onder Erik ten Hag verder te groeien.

De Deense spits probeert een vervolg te geven aan het goede seizoen dat hij draaide in het jaar dat de Amsterdammers tot de finale van de Europa League reikten. De jonge aanvaller denkt dat beide trainers een vergelijkbare tactiek hanteren, al speelt Ten Hag wellicht nog wat aanvallender dan Bosz deed.

"Beiden willen offensief spelen en domineren op de helft van de tegenstander. Ik denk dat we onder Bosz iets minder naar voren speelden. We staan nu vaak zo diep op de helft van de tegenstander, dat de ruimte achter de verdediging beperkter is", legt hij uit aan Ajax Life. Voor Dolberg betekent dit wel dat hij minder ruimte krijgt om in te opereren.



"Helemaal als ze de bus parkeren. In sommige wedstrijden krijg ik amper een bal", gaat hij verder. Dolberg maakte in de met 8-0 gewonnen wedstrijd tegen De Graafschap bijvoorbeeld zelf geen doelpunten, maar droeg toch zijn steentje bij. Doordat hij steeds gevolgd werd door drie tegenstanders was het voor de spits door middel van slimme loopacties mogelijk om ruimte te maken voor zijn ploeggenoten.



"Helemaal tegen defensieve ploegen is het belangrijk om saaie meters te maken. Tegen De Graafschap scoorde zo’n beetje iedereen om mij heen. Dat vind ik ook veelzeggend", legt hij uit. Voor de 21-jarige aanvaller is het geen probleem om deze 'saaie meters' te maken: "Nee. Ik ga lopen als ik een kans zie. Als iemand me dan volgt, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor een ander. Als niemand me volgt, dan krijg ik de bal als het goed is. Sowieso ontstaat er iets als ik die meters maak."