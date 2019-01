"In mijn tijd liepen sommige spelers een risico, zoals Sneijder"

Marcelo was jarenlang een vaste kracht bij Real Madrid, maar onlangs moest de Braziliaan tot tweemaal toe plaatsnemen op de bank.

Santiago Solari zou zijn pupil onder meer passeren vanwege overgewicht. Naar verluidt is de routinier zes kilo te zwaar. Bernd Schuster, de trainer van de Koninklijke in 2007 en 2008, zegt dat Marcelo aan de bak moet.

"In elke selectie zijn er drie of vier spelers die problemen hebben met het behouden van het juiste gewicht", zegt de Duitser in gesprek met Onda Cero . "Sommige spelers hebben de aanleg om snel aan te komen, net als dat sommige spelers juist nooit aankomen, zelfs als ze net zoveel eten. In mijn tijd liepen sommige spelers een risico, zoals Wesley Sneijder."



Sneijder was van 2007 tot 2009 actief in het Santiago Bernabéu. "Als ze dan geblesseerd raken, worden ze inactief, trainen ze niet en spelen ze geen wedstrijden", vervolgt Schuster. "Dan komen de kilo's er snel aan. Het wordt dan erg moeilijk voor deze spelers om de kilo's weer kwijt te raken. Totdat je weer gaat spelen en je ritme weer vind, ga je geen gewicht verliezen."



"Sommige spelers zijn nou eenmaal zo gebouwd en ik weet dat Marcelo zo'n soort speler is. Hij komt gemakkelijk gewicht aan, dus hij moet daar op letten, zeker als hij geblesseerd raakt. Hij moet er bovenop zitten, anders blijft hij doorsukkelen met dezelfde problemen die hij nu ook ervaart", besluit de huidige oefenmeester van het Chinese Dalian Yifang.