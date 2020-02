"In Italië vinden we De Vrij veel beter dan De Ligt, dat is ook niet gek"

Stefan de Vrij maakt al jaren een solide indruk in de Serie A.

Hij was een vaste waarde bij en gooit dit seizoen hoge ogen in het shirt van .

Zondagavond speelde hij onder toeziend oog van de aanwezige bondscoach Ronald Koeman een sterke wedstrijd tegen (4-2 winst) en tekende hij in de tweede helft met het hoofd voor de belangrijke 3-2.

"In Italië vinden we De Vrij veel beter dan De Ligt", zegt sportjournalist Andrea Ramazotti van Corriere dello Sport tegenover het Algemeen Dagblad.

De Vrij is een vaste basisklant in het team van trainer Antonio Conte, dat sinds zondagavond weer aan kop gaat in de . Net als vorig seizoen is hij zeker van een basisplaats en kwam hij in de competitie al tot 21 wedstrijden en 2 doelpunten.

In Milaan speelt hij achterin samen met Diego Godín en Milan Skriniar. In het moet De Vrij doorgaans genoegen nemen met een plek op de bank. Koeman kiest er immers voor om te spelen met een centraal duo bestaande uit Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk.

Ramazotti geeft hoog op van De Vrij, die in zijn ogen en in die van veel Italiaanse voetbalfans beter wordt geacht dan De Ligt. "Dat is ook helemaal niet gek. De Vrij is gewend aan ons voetbal. De Ligt is nog jong en moet wennen", zegt hij tegenover de krant.

"Bovendien is onder de nieuwe trainer Mauricio Sarri niet beter gaan spelen. Hij wil het team meer op balbezit laten spelen en aanvallender, zoals hij dat succesvol bij deed. Laat ik het zo zeggen: Juventus heeft nog wel de beste ploeg, maar ze hebben ook de grootste problemen."

Of men er in Italië raar van opkijkt dat De Vrij op de bank zit bij Oranje, terwijl De Ligt een vaste basisklant is onder Koeman? "Om eerlijk te zijn: daar zijn de journalisten en fans hier helemaal niet mee bezig", aldus Ramazotti.

Volgende maand komt de selectie van het Nederlands elftal weer bij elkaar ter voorbereiding op het EK. Op 26 maart staat het oefenduel met de Verenigde Staten op het programma en drie dagen later volgt de vriendschappelijke interland tegen Spanje.