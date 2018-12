"In februari spant het er pas echt om en Real Madrid zal dan op z'n best zijn"

Real Madrid kent een onrustige start van het seizoen, met tegenvallende prestaties in LaLiga en het daaropvolgende ontslag van Julen Lopetegui.

De Koninklijke eindigde in de Champions League wel bovenaan een groep met AS Roma, Viktoria Plzen en CSKA Moskou en werd maandagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales gekoppeld aan Ajax. Emilio Butragueño, oud-spits en tegenwoordig directeur public relations van de club, verwacht twee moeilijke wedstrijden voor zijn club.

"Ajax is een team dat erg goed speelt, met een mix tussen talenten en routiniers die het met name thuis erg goed doen. Het zal een mooie confrontatie worden voor de toeschouwer, met twee legendarische teams, twee historische clubs die hebben bijgedragen aan de groei van het toernooi", reageerde de 55-jarige Spanjaard na de loting tegenover Movistar .



Butragueño noemt Ajax en Real Madrid twee teams met 'een offensieve mentaliteit' en voorspelt dat zijn ploeg het niet eenvoudig zal krijgen: "We weten hoe het werkt in een seizoen, in februari gaat het er pas echt om spannen. Wij zullen er dan ook voor zorgen dat we dan op ons best zijn aangezien dan de cruciale wedstrijden in de Champions League en ook in de eigen competitie worden gespeeld."



"We strijden nog mee op alle fronten, het WK voor clubteams is een prachtige kans om onze fans blij te maken en we zijn de titelverdediger in de Champions League. Als Madrid speelt weet iedereen wat er op het spel staat", sluit hij af. Ajax ontvangt de bekerhouder op 13 februari in de Johan Cruijff ArenA voor het eerste treffen van het tweeluik. De return staat bijna drie weken later op 5 maart in het Santiago Bernabéu op de agenda.