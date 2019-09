"In één adem genoemd worden met Virgil van Dijk is iets heel positiefs"

Tyrone Mings is trots dat hij wordt vergeleken met Virgil van Dijk.

De verdediger van Aston Villa is een groot bewonderaar van zijn vakcollega bij , zo geeft hij aan op een persconferentie van de nationale ploeg van Engeland. Mings vertelt dat hij het niveau van verschillende verdedigers probeert na te streven, waaronder de klasse van Van Dijk.

"Ja, in ieder geval van hem, zeker. Ik denk dat hij misschien wel een van de meeste complete centrale verdedigers ter wereld is op dit moment", wordt Mings geciteerd door de Engelse pers. "Ik probeer zoveel mogelijk filmpjes van verschillende verdedigers te bekijken en ook op verschillende manieren inspiratie te halen uit diverse plekken en mensen."

"Van Dijk is zeker een speler die ik als voorbeeld zie", vervolgt de Engelsman, die het nog wel wat ver vindt gaan om de vergelijking met de Oranje-international te trekken. "In één adem genoemd worden met Virgil van Dijk is iets heel positiefs. Ik zou die vergelijkingen zelf nog niet maken. Daarvoor heb ik nog een lange weg te gaan."

"Maar het is wel leuk, die vergelijking", benadrukt de 26-jarige Mings. "De fans van Aston Villa zijn geweldig, ik vind dit soort vergelijkingen ook leuk."

De verdediger is een vaste kracht in de defensie van the Villans . De stopper, deze zomer definitief overgekomen van , heeft dit seizoen nog geen minuut gemist in de Premier League.