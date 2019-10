"In de eerste wedstrijden van het seizoen riep ik nog vaak de naam van De Ligt"

Ajax won zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij ADO Den Haag en voor André Onana betekende dat een volgende clean sheet.

In de laatste 608 minuten dat hij onder de lat stond wist alleen Donyell Malen hem te passeren in de topper tegen en in zestien officiële wedstrijden dit seizoen hield de doelman tien keer de nul. De Kameroener is blij dat zijn ploeg met een overwinning op zak de interlandperiode in kan gaan.

"Dat het na rust niet goed was, dat is duidelijk. Maar het ging vandaag om de overwinning, want we wisten dat het niet makkelijk zou worden hier", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad . "Maar het is niet alleen het veld, dit was op allerlei vlakken een belangrijke mentale test voor ons", doelt hij op het -treffen van afgelopen woensdag in het Mestalla tegen .

"En als je dan met 0-2 wint, dan ben je geslaagd voor de test." Voor Onana en veranderde er afgelopen zomer het een en ander met het transfer van Matthijs de Ligt en de formatie van een nieuw verdedigingscentrum. De keeper is blij met de manier waarop het vertrek van de Oranje-international naar is opgelost. "Dit was een prima reeks duels, waarin we als ploeg zijn gegroeid. Ik heb ook echt het gevoel dat we als verdediging steeds beter worden."

"Het was even omschakelen, voor iedereen, ook voor mij. In de eerste wedstrijden van dit seizoen hoorde ik mezelf nog vaak de naam van Matthijs de Ligt roepen. Maar die was allang vertrokken. Het zit zo in je hoofd, ik was gewend om hem te coachen."

Onana heeft nu Daley Blind en Joël Veltman voor zich staan en ziet dat de samenwerking tussen de twee goed verloopt: "En we kunnen verdedigend alleen maar groeien. Die clean sheets zijn dus van ons allemaal."