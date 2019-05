In Barcelona uitgevallen Liverpool-middenvelder zet streep door seizoen

Naby Keïta komt dit seizoen niet meer in actie. De middenvelder van Liverpool viel woensdag al na 24 minuten geblesseerd uit tegen Barcelona.

in de -wedstrijd tegen van afgelopen woensdag en is minstens acht weken uit de roulatie. The Reds spreken via de officiële kanalen over een ernstige spierblessure.



Jürgen Klopp praat over de blessure van Keïta op het persmoment voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen van aanstaande zaterdag. "Het was een ongelukkig moment", opent de Duitser zijn wekelijkse perspraatje. "Dat is slecht nieuws voor ons. Zijn pees is gescheurd, waardoor hij er minstens twee maanden uit ligt. Dat komt ons natuurlijk erg slecht uit."



De in Barcelona opgelopen kwetsuur heeft ook gevolgen voor de interlandloopbaan van Keïta. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de aanvallende middenvelder uit Guinee op tijd fit is voor de start van de Afrika Cup, met de openingswedstrijd in Egypte op 21 juni. "Hij was goed bezig, heel erg goed zelfs. Helaas is het voetballeven soms hard. Het is vervelend, maar gelukkig niet onoverkomelijk", voelt Klopp mee met Keïta.



De oefenmeester uit Duitsland hoefde verder geen blessuregevallen te bespreken. Alleen over de inzetbaarheid van Roberto Firmino zijn nog enige twijfels. "We zullen het morgen zien", zo besluit Klopp de medische update omtrent de Braziliaanse aanvaller. neemt bij winst op Newcastle United de koppositie weer over van . Het elftal van Josep Guardiola komt maandag pas in actie tegen .