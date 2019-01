Imponerende Brands maakt nu al promotie bij Everton

Marcel Brands heeft promotie gemaakt bij Everton. De Nederlander is toegetreden tot de directie van de Engelse club.

Dat is dinsdagavond naar buiten gebracht op een algemene vergadering van The Toffees . Brands is nu niet alleen verantwoordelijk voor het selectiebeleid, maar voor de algehele voetbalstrategie van Everton.



Brands was jarenlang werkzaam als technisch directeur bij PSV alvorens hij afgelopen zomer de Eindhovense club achter zich liet en verkaste naar Goodison Park, waar hij werd benoemd tot director of football . In die functie maakt Brands dermate veel indruk dat men heeft besloten hem meer verantwoordelijkheden te geven.



"Als bestuurslid heeft Marcel Brands nu ook de verantwoordelijkheid voor de algehele voetbalstrategie, niet alleen over het halen van de juiste spelers", zo analyseert de Liverpool Echo de nieuwe rol van Brands bij de huidige nummer elf van de Premier League. "Hij heeft duidelijk een grote impact gemaakt in een erg korte periode bij de club", zo klinkt het.



Brands heeft inmiddels een vijfjarenplan opgesteld om Everton de komende tijd vooruit te helpen. Zijn ideeën moeten onder meer worden uitgevoerd door mensen die in de jeugdopleiding werkzaam zijn. De voormalig sportbestuurder van PSV en AZ werkt bij Everton samen met onder anderen Grétar Steinsson, die hij heeft aangesteld als nieuwe hoofd scouting van de afdeling Europa.