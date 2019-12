Immobile: De Lazio-spits die Lewandowski, Messi echter Ronaldo achter zich laat in de strijd om de Gouden Schoen

In aanloop naar de Serie A-wedstrijd met Juventus, is de spits in de vorm van zijn leven, met zeventien doelpunten in veertien wedstrijden.

Het ene seizoen van Ciro Immobile bij liep uit op een ramp, maar hij wordt nooit moe van het praten over zijn tijd met Jürgen Klopp.

"Ik praat altijd graag over hem", zei de spits in gesprek met DAZN .

"Ik had heel graag met hem willen werken, maar als de echte Ciro, niet die van in Dortmund."

Maar wie is 'de echte Ciro'?

Is het de ongelukkige spits die slechts drie keer scoorde in de of twee jaar niet wist te scoren voor Italië?

Of de dodelijke scherpschutter die sinds 2016 meer -doelpunten (84) heeft gemaakt dan elke andere speler?

Het feit dat hij alleen in Italië alleen maar productief is gebleken - hij heeft slechts twee keer gescoord tijdens een huurperiode in LaLiga bij - wordt vaak gebruikt als een stok waarmee je een van de meest afwijkende spits in het Europese voetbal kunt slaan.

Misschien raakte de kritiek dat hij niet kon leveren tegen tegenstanders van wereldklasse zelfs Immobile zelf.

Toen vorig jaar juli de bevestiging volgde dat Cristiano Ronaldo de nieuwe aanvaller van werd, vreesde Immobile dat er weinig kans was dat hij wederom topscorer in de Serie A zou worden.

De Italiaan was tot Capocannoniere gekroond nadat hij 22 had gescoord voor in het seizoen 2013/14 en deelde de eer vervolgens twee seizoenen geleden met Mauro Icardo na 29 keer gescoord te hebben voor SS .

Ondanks zijn bewezen staat van dienst in de Serie A, dacht Immobile echter niet veel kans te maken om de topscorer aller tijden van bij te benen.

"Toen Ronaldo kwam, dacht ik: 'Ik heb het geluk dat ik de Capocannoniere al twee keer heb gewonnen!'", gaf de spits afgelopen zomer toe.

Immobile bleek het bij het juiste eind te hebben.

Hij faalde niet alleen om te concurreren met Ronaldo, ook verschillende andere spits presteerden beter, waaronder de uiteindelijke winnaar Fabio Quagliarella. De geroutineerde Italiaan vond 26 keer het net en liet Duvan Zapata (23), Krzysztof Piatek (22) en Ronaldo (21) achter zich.

De Portugees werd wel uitgeroepen tot Meest Waardevolle Speler van de Serie A na zijn uitstekende prestatie tijdens de Scudetto-triomf van Juventus, maar dit seizoen is het een heel ander verhaal.

Vooruitlopend op de langverwachte ontmoeting tussen Lazio en Juve van zaterdag, is het Immobile die tot nu toe de beste speler op het hoogste Italiaanse niveau.

I Biancocelesti is het team in vorm in de Serie A. Ze hebben hun laatste zes wedstrijden gewonnen en hun centrumspits is de belangrijkste reden waarom.

Immobile heeft zijn seizoenstotaal van het seizoen 2018/19 (15) al overtroffen nadat hij maar liefst 17 keer scoorde in slechts 14 competitiewedstrijden.

Als gevolg daarvan is de 29-jarige niet alleen de topscorer in de Serie A, hij gaat ook aan kop in de strijd om de Europese Gouden Schoen, met 's Robert Lewandowski op de tweede plek met zestien doelpunten.

Het opmerkelijke is dat Immobile zelfs nog vaker had kunnen scoren.

Afgelopen weekend weigerde de aangewezen strafschopnemer van Lazio de kans om een hattrick te voltooien in de eerste helft met een strafschop. Hij stelde Luis Alberto in staat om te scoren.

"Hoe kan ik geen strafschop aan Luis overlaten", betoogde hij naderhand. "Hij is een man die het verdient voor alles wat hij ons geeft. Ik had er al een overgelaten aan Felipe Caicedo en Joaquin Correa, dus alleen Luis ontbrak."

"Het belangrijkste is dat hij ook gaat scoren en niet alleen de assists geeft. Iedereen verdient het om te scoren en te spelen vanwege de manier waarop we trainen. We zijn een zeer eensgezinde groep."

Vreemd genoeg bleef Immobile eerder dit seizoen gefrustreerd achter.

Nadat Lazio slechts één van hun eerste drie Serie A-wedstrijden had gewonnen, bezorgde hij hen een vroege voorsprong tegen op speeldag vier.

Toen coach Simone Inzaghi ervoor koos hem halverwege de tweede helft te vervangen, was Immobile zichtbaar furieus.

De aanvaller schreef echter onmiddelijk een oprechte verontschuldiging op Instagram, voordat hij elke suggestie verwierp dat er een probleem was met zijn baas.

"Het is duidelijk dat er soms momenten van onenigheid zijn, zoals met alle mensen van wie je houdt", legde hij uit. "Maar gevechten kunnen helpen. Dat zijn dingen die de relatie versterken."

De wedstrijd tegen Parma was zeker een belangrijk keerpunt. Het was de eerste overwinning in een ongeslagen reeks van negen wedstrijden wat ze 23 punten heeft opgeleverd.

Veelzeggend is dat de heropgeleefde Immobiele in elke wedstrijd heeft gescoord, een totaal van dertien. Het betekent dat zowel hij als nummer drie Lazio de wedstrijd van dit weekend in Rome vol vertrouwen in gaan.

Opvallend is dat er momenteel vragen worden gesteld bij Juventus en Ronaldo.

De Gazzetta dello Sport suggereerde zelfs vorige week dat er een "CRisis" was in Turijn. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar heeft dit seizoen slechts zes gescoord in de Serie A - waarvan de helft vanaf de strafschopstip.

Het zou dwaas zijn om ooit de 34-jarige of zelfs een Juve-team af te schrijven dat, we moeten het niet vergeten, dit seizoen nog ongeslagen is.

En zoals de Gazzetta opmerkte, hebben Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín veel werk verricht om Juventus op koers te houden, terwijl we wachten op de verschijning van "de echte Ronaldo onder Maurizio Sarri".

Het zou typerend voor hem zijn als hij zich zou etaleren in een grote wedstrijd, wat het duel in Rome is. Maar als 'de echte Ciro' zich ook laat zien, kan Juventus net zoveel te vrezen hebben als Lazio.