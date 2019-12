Immers niet blij met 'SM-tweet' van John van Zweden tijdens Ajax - ADO

ADO Den Haag ging zondagmiddag hard onderuit op bezoek bij Ajax (6-1) en dat zorgde voor veel frustratie bij John van Zweden.

Van Zweden, die sinds vorige maand een adviserende rol heeft bij ADO, plaatste tijdens de wedstrijd een bericht op Twitter waarbij hij de verhoudingen op het veld op niet mis te verstane beschreef: "SM in de ergste vorm", aldus de Haagse 'behangkoning'.

Wat doe ik hier ??? SM in de ergste vorm. @AFCAjax - @ADODenHaag — John van Zweden (@johnvanzweden) December 22, 2019

"Dat mag hij vinden. Iedereen heeft zijn eigen mening, ik ook", reageert Lex Immers in gesprek met Veronica Inside. De aanvallende middenvelder is echter niet blij met het bericht van Van Zweden. "Soms moeten we het maar eens voor ons houden, niet altijd zo maar naar buiten gooien."

"Van Zweden weet zelf ook hoeveel er speelt binnen de club en hoe goed is. Iedereen heeft zijn mening en moet doen wat hij niet laten kan, maar soms moet je wel eens oppassen met wat je zegt."

Immers kijkt met ADO terug op een belabberde eerste seizoenshelft. Trainer Alfons Groenendijk is inmiddels vertrokken en met dertien punten uit achttien wedstrijden is de club terug te vinden op een teleurstellende zeventiende plaats. ADO heeft slechts twee punten meer dan hekkensluiter .

Desondanks wil Immers niet aan degradatie uit de denken. "34 punten aan het eind van het jaar, dat is voor ons de doelstelling. Niet meer en niet minder, simpel. Daar heb ik absoluut geloof in zolang wij nog voldoende wedstrijden hebben om dat aantal punten te halen."