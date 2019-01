Imago doet Karsdorp pijn: "De fans vragen me dat weleens"

Rick Karsdorp is helemaal terug bij AS Roma. De 23-jarige vleugelverdediger kampte met veel blessureleed, maar nu zit hij goed in zijn vel.

"Ik was een lange tijd geblesseerd, dat was moeilijk voor mij. Bij Feyenoord was ik gewend aan het spelen van veel wedstrijden achter elkaar, maar toen ik hier kwam had ik enkele problemen. Toen ik eindelijk mijn debuut had gemaakt, liep ik direct weer een blessure op", memoreert de drievoudig Oranje-international in een interview met Radio Roma .



Door het vele blessureleed kreeg Karsdorp een bepaald imago. "De fans vragen weleens: 'Ben jij zo'n type speler dat altijd geblesseerd is?' Dat doet heel veel pijn. Ik heb eigenlijk nooit eerder te maken gehad met zulke blessures. Nu kan ik op de trainingen alles geven. Ik voel dat ik sterker word", aldus Karsdorp, die sinds de zomer van 2017 actief is in Rome.



De verdediger is ook kritisch op zichzelf en stelt dat hij meer had laten kunnen zien dan dat hij tot nu toe heeft gedaan in het shirt van Roma. "Ik heb aangetoond dat ik een beetje als middenvelder kan spelen als we balbezit hebben, maar ik moet bijvoorbeeld nog werken aan mijn verdedigen. Dat zegt men ook tegen me. Hoe meer duels ik ga spelen, hoe beter dat zal gaan." Karsdorp had de afgelopen twee duels van zijn club een basisplek.