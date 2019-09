"Ik zou zeggen: Valentijn, ga lekker door, houd ons scherp"

Erik ten Hag heeft sinds zijn komst naar Ajax vaak te maken gehad met kritiek. Met name De Telegraaf lijkt de pijlen gericht te hebben op de trainer.

Rob Been jr. vindt echter niet dat er sprake is van een hetze van de krant richting de coach.

De voormalig speler en voorzitter van stelt in gesprek met Ajax Showtime dat een kritische houding altijd mag. "Zijn kop ligt op het hakblok. Hij neemt de beslissingen, werkt iedere dag met de spelers, wordt geïnformeerd over jeugdspelers, laat ze meetrainen, moet ze beoordelen en moet moeilijke beslissingen nemen. Zo gaat het in de voetballerij. Het succes is het succes van Ten Hag en van niemand anders."

Lees beneden verder

"In zijn kielzog faciliteren de directie en velen binnen Ajax dat Ten Hag honderd procent kan functioneren zoals hij doet. Hij maakt de beslissing over wie speelt en wie niet. De laatste twee tot vijf procent is alleen in handen van Ten Hag en niemand anders", aldus Been jr., die zelf ook veel kritiek kreeg. Zo kreeg hij van de voorloper van Veronica Inside regelmatig de wind van voren.

"Bij het programma van Johan Derksen raaskalden ze maar wat, zonder geïnformeerd te zijn. Ik neem het niet serieus, het is amusement. Ik denk dat Ten Hag ook denkt: waar praten ze over?" Dat Mike Verweij en Valentijn Driessen namens De Telegraaf, mediapartner van Ajax, ook kritisch zijn, vindt Been jr. te billijken. "Ik heb ze hoog zitten. Zij mogen, en moeten ook als Ajax-partner, kritisch kijken. Op het moment dat er geen kritiek is, dreigt het gevaar om in te slapen."

"Dat we denken dat het vanzelf gaat. En niets is dodelijker dan je veilig wanen, dan ben je kwetsbaar. Ik zou zeggen: Valentijn, ga lekker door, houd ons scherp en zet elke dag je hak in het zand", aldus Been jr., die benadrukt dat je nooit honderd procent zeker kan weten dat journalisten de waarheid spreken. "In de journalistiek is het altijd de vraag of ze wel of geen bronnen hebben. Dat maken ze nooit bekend."