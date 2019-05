"Ik zou zeer verbaasd zijn als hij ergens anders naartoe zou gaan"

Harry Redknapp zou "zeer verbaasd" zijn als Mauricio Pochettino ervoor kiest om deze zomer te vertrekken bij Tottenham Hotspur.

Er wordt gespeculeerd dat de Argentijn in de komende maanden wel eens zou kunnen vertrekken uit Noord-Londen. De 47-jarige manager heeft de geruchten niet ontkracht en stelde dat hij van plan is om een beslssing te nemen over zijn toekomst na de -finale van zaterdag.

"Ik zou verbaasd zijn als hij gaat vertrekken", vertelt Redknapp in gesprek met de Daily Mail . "Ik denk dat hij weet dat hij een goede situatie heeft bij Tottenham. Alles is op zijn plaats, het team is geweldig, net als de trainingslocatie en het stadion."

"Ik denk dat hij daar een geweldige baan heeft en ik zou zeer verbaasd zijn als hij ergens anders naartoe zou gaan. Hij weet zeker wanneer hij het goed heeft en hij heeft het goed bij Tottenham", stelt Redknapp die van 2008 tot 2012 werkzaam was bij the Spurs .

De 72-jarige Engelsman denkt dat Tottenham zaterdag tegen aan de haal gaat met de Champions League. "Je krijgt gewoon het gewoon dat de naam van Tottenham als op de beker staat. Ze gingen door toen het eruit zag alsof ze werden uitgeschakeld in de knock-outtfase. Ze maakten doelpunten in de allerlaatste secondes waardoor ze door gingen.

"Het was drama, na drama, na drama. In de wedstrijd tegen was er het VAR-moment. Ik heb gewoon het gevoel dat de naam van Tottenham op de beker staat - echt waar. Ik ben een grote fan van beide clubs. Ik ben een grote fan van Liverpool, maar ik het gewoon het gevoel dat het dit jaar het jaar van Tottenham zou kunnen zijn."