"Ik zou Stones, Otamendi en 175 miljoen bieden voor Van Dijk"

Virgil van Dijk werd maandag voor de tweede keer dit seizoen door voetbalfans verkozen tot beste speler van de maand in de Premier League.

De rots in de branding van Liverpool maakt iedere week indruk in het shirt van The Reds en ook Stan Collymore is groot fan van de verdediger. De oud-voetballer licht Van Dijk uit in zijn column voor de Daily Mirror. "Hij kan iedere verdediging op deze planeet beter maken", verzekert de columnist.



Van Dijk is bezig aan zijn tweede seizoen bij Liverpool. Collymore ziet echter een andere geschikte werkgever voor de Oranje-international. "Als ik Josep Guardiola was, zou hij de eerste speler zijn die ik naar Manchester City zou halen. Ik zou John Stones en Nicolás Otamendi plus 175 miljoen euro bieden en pas stoppen als Liverpool mijn bod zou accepteren. Maar als de club tweede wordt, zullen ze hun beste spelers niet willen verkopen. Zeker niet aan een van de rivalen", weet Collymore.



Collymore speelde tussen 1995 en 1997 zelf in het shirt van Liverpool en vergelijkt Van Dijk met een van zijn tegenstanders. "Ik zou hem in de categorie van Rio Ferdinand plaatsen als het gaat om het lezen van situaties. Hij ziet gevaar en heeft het atletisch vermogen ermee om te gaan. Bovendien straalt hij rust uit over de rest van zijn verdediging. Ik zie in Van Dijk een speler die veel prijzen gaat winnen. Is het niet met Liverpool, dan wel met een andere club", voorspelt de oud-international.



De voormalig speler van onder meer Crystal Palace en Aston Villa ziet de 27-jarige verdediger dan ook ver komen. "Tegen de tijd dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, kunnen we over hem praten zoals we dat bij Sergio Ramos doen. Hij krijgt de kans om veel titels te pakken. Als oud-spits vond ik het altijd leuk om mezelf te testen tegen goede verdedigers. Ik geniet van hem en stel mezelf voor hoe ik het tegen Van Dijk zou hebben gedaan."