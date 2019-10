"Ik zou Senesi nu opstellen en drie, vier wedstrijden laten staan"

Marcos Senesi kende geen al te gelukkig debuut voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (3-3).

Het is voor Piet de Visser echter geen reden om de zomeraanwinst uit Argentinië nu al af te schrijven. De meesterscout adviseert trainer Jaap Stam om Senesi, voor wie zeven miljoen werd betaald, de komende wedstrijden een basisplaats te geven in de verdediging van .

"Senesi is voor veel geld aangetrokken. Dan moet je hem een keer in de vuurlinie gooien", concludeert De Visser in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik zou hem nu opstellen en drie, vier wedstrijden laten staan." Senesi kende evenwel een tegenvallende start bij Feyenoord.

"Daar schrok ik wel van. Maar ik zou nog geen oordeel over hem vellen. Net als Alex destijds bij moet hij nog wennen. Toen ik met Alex aankwam, werd ik ook uitgelachen. Ze vonden hem te log. Maar toen hij erin stond, is hij er nooit meer uitgeweest."

De Visser, die een kenner is van het voetbal in Zuid-Amerika, verwacht dat Senesi zich revancheert in de komende weken. Volgens de scout hebben met name Argentijnse spelers het vermogen om zich aan te passen aan een andere omgeving.

"Argentijnen doen dat vanwege hun mentaliteit vaak wel snel. Kijk maar naar Tagliafico en Martínez bij ." De Visser weet echter dat het per speler weer anders kan zijn.

"Het is heel persoonlijk. Diego Palacios vloog er bij vanaf de eerste dag meteen in. Maar zijn landgenoot Jhonny Quiñones past zich dit jaar niet zo makkelijk aan."

Jos van Eck, ex-trainer van onder meer , vindt ook dat Senesi de tijd moet krijgen om zich te bewijzen bij Feyenoord. "Ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij er al zou staan. Je geeft geen zeven miljoen uit voor een speler die een halfjaar de tijd nodig heeft."

"Ik maak hem niet mee op de training, maar op basis van de resultaten en wat ik heb gezien van Feyenoord had ik hem er al in gezet." Van Eck hoopt dat Senesi zondag tegen aan de aftrap verschijnt.

"Dit is toch het moment? Met Ié en Senesi heb je op papier een prima centrum. Ja, dan zal je Botteghin moeten slachtofferen. Lullig dat hij aanvoerder is, maar je hebt Senesi niet voor niets gehaald."